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День знань: найсмішніші приколи, меми, картинки і жарти про 1 вересня і школу

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День знань: найсмішніші приколи, меми, картинки і жарти про 1 вересня і школу Новина оновлена 30 серпня 2021, 19:12
Приколи про школу

"Телеграф" зібрав добірку смішних приколів про школу.

Закінчилося літо і прийшла та сама "золота" пора. І поки "робочі" люди просто спостерігають чергову зміну пори року, то школярі готуються до нового навчального року, який починається як раз 1 вересня.

Варто зазначити, що для одних День знань — це свято, а для інших — просто кошмар і прощання з літом, неробством і теплими вечорами. Однак дуже часто більше "страждають" якраз дорослі, яким доведеться допомагати своїм чадам робити уроки.

Тому 1 вересня, або День знань завжди наповнений різними жартами і мемамі про те, як школярі і їх батьки зустрічають початок нового навчального року.

"Телеграф" склав для вас невелику добірку найсмішніших картинок, які перенесуть вас в шкільні роки і напевно піднімуть вам настрій.

Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
Приколи про 1 вересня
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