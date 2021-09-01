День знань: красиві картинки і привітання вчителям з 1 вересня
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1 вересня відзначається День знань.
Літо закінчилося і дітвора знову повертається в школи "гризти граніт науки". А разом з діточками в шкільні класи повертаються і їх старші "наставники" — вчителі: люди, які вкладають в наші голови нові знання.
"Телеграф" склав добірку красивих картинок, листівок і привітань зі святом для вчителів. Навіть якщо Ви вже закінчили школу, виділіть хвилинку і привітайте свою першу вчительку, або класного керівника, або просто знайомих, які працюють у сфері викладання.
Привітання з Днем знань в листівках
Привітання з Днем знань в прозі і віршах
У перший день осінній ранній
Все наче в перший раз:
Вітання в День знань —
Знову друзі, подруги, клас!
Мусиш гарно вчитися
Після відпочинку почати
Так, щоб одразу відзначитись —
Й лише "дванадцятки" в школі отримувати!
***
Є професії, до яких ми завжди ставимося з повагою, і педагог – одна з них. Ми вдячні вам за розуміння, відданість своїй справі, ініціативу і довіру, безкорисливість і терпіння в імʼя майбутнього наших дітей. Щиро бажаю педагогам, учням та їх батькам успішного навчального року, нових звершень, здійснення сміливих задумів та яскравих відкриттів! Доброго всім шляху!
***
Кожному вчителю бажаю вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності й здоровʼя! Дякую, що ви ділитеся зі школярами своїми знаннями! Позитивних емоцій і відмінного настрою всім вам!
***
Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
Також, "Телеграф" пропонує Вам привітати своїх знайомих з приходом осені красивою картинкою або віршем.
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