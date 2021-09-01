День знань: красиві картинки і привітання вчителям з 1 вересня

1 вересня відзначається День знань.

Літо закінчилося і дітвора знову повертається в школи "гризти граніт науки". А разом з діточками в шкільні класи повертаються і їх старші "наставники" — вчителі: люди, які вкладають в наші голови нові знання.

"Телеграф" склав добірку красивих картинок, листівок і привітань зі святом для вчителів. Навіть якщо Ви вже закінчили школу, виділіть хвилинку і привітайте свою першу вчительку, або класного керівника, або просто знайомих, які працюють у сфері викладання.

Привітання з Днем знань в листівках

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з Днем знань в прозі і віршах

У перший день осінній ранній

Все наче в перший раз:

Вітання в День знань —

Знову друзі, подруги, клас!

Мусиш гарно вчитися

Після відпочинку почати

Так, щоб одразу відзначитись —

Й лише "дванадцятки" в школі отримувати!

***

Є професії, до яких ми завжди ставимося з повагою, і педагог – одна з них. Ми вдячні вам за розуміння, відданість своїй справі, ініціативу і довіру, безкорисливість і терпіння в імʼя майбутнього наших дітей. Щиро бажаю педагогам, учням та їх батькам успішного навчального року, нових звершень, здійснення сміливих задумів та яскравих відкриттів! Доброго всім шляху!

***

Кожному вчителю бажаю вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності й здоровʼя! Дякую, що ви ділитеся зі школярами своїми знаннями! Позитивних емоцій і відмінного настрою всім вам!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

Також, "Телеграф" пропонує Вам привітати своїх знайомих з приходом осені красивою картинкою або віршем.