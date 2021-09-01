Великобритания, Штаты и Киев: где учатся дети украинских звезд и сколько стоит обучение

Среди украинских знаменитостей популярны Штаты и Великобритания.

Сегодня, 1-го сентября, дети снова отправятся в школу за новыми знаниями. Исключением не станут и дети украинских знаменитостей. Рассказываем, в каких заведениях будут учиться дети отечественных селебретис.

Сын Кати Осадчей

Старший сын телеведущей Кати Осадчей Илья отправится за новыми знаниями аж за океан. 18-летний парень будет учиться в США, в престижном Мэрилендском университете.

Сын Кати Осадчей

Сын Ассии Ахат

Сын знаменитой скрипачки Ассии Ахат также будет учиться в США. Филипп начал обучение в университете Lehigh в Пенсильвании. Ассия гордится успехами сына, но также переживает из-за условий, в которых он будет жить. По словам певицы, это "душная комната в общежитии в 5 квадратных метров на двух студентов, с общим туалетом в коридоре".

Дочь Ольги Фреймут

Дочь популярной телеведущей и гуру этикета Ольги Фреймут Злата Митчелл продолжит обучение в Лос-Анджелесе. Именно там она планирует строить свою творческую карьеру. Злату в Америку привезла ее мама лично, чтобы помочь дочери обустроиться.

Сын Тины Кароль

Юный Вениамин уже четыре года учится в лондонской школе Repton Preparatory School. За его обучение певица платит около 1 млн грн в год.

Тина Кароль с сыном Вениамином

Дочь Владимира Остапчука

Дочь Владимира Остапчука в этом году продолжит свое обучение в частной начальной школе "Смартика" в Киеве. В школе есть трехразовое питание и свой бассейн.

Сын Тараса Тополи

Сын Тараса Тополи Роман учится в специализированной школе с углубленным изучением иностранных языков. При этом артист платит за его обучение всего 8 тыс. грн в год.

Сын Ксении Мишиной

Сын актрисы Ксении Мишиной Платон ходит в школу в Киеве. Благодаря этому маме удалось самой отвести его на линейку 1 сентября.

Дочери Камалии

Арабелла и Мирабеллы — дочери самой богатой певицы Украины и бизнесмена Захура Мурада учатся в Международной британской школе. По некоторым данным, обучение там стоит 20-25 тыс. долларов в год. В этом году двойняшки пошли в третий класс.

Дочери Оли Поляковой

Дочери Оли Поляковой, Мария и Алиса, учатся в элитной киевской гимназии с углубленным изучением французского языка. При этом заведение является государственным, поэтому обучение в нем бесплатное.

Сын Потапа

12-летний сын Потапа Андрей учится в Киеве. Мальчик ходит в гуманитарной гимназии, расположенной недалеко от Крещатика. Он изучает там сразу три языка: английский, французский и польский.

Дочь Андре Тана

Дочь Андре Тана в этом году пошла в первый класс. Соня будет учиться в Киеве.

Ранее "Телеграф" публиковал материал с красивыми открытками и поздравлениями учителям к 1-му сентября.