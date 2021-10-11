Песня о Бандере завирусилась в TikTok: новый флешмоб школьников покорил сеть (видео)

В сети новый флешмоб вызвал в основном положительную реакцию.

В последнее время отечественные СМИ обращают внимание на украинский сегмент соцсетей лишь когда кто-то из пользователей отличился какой-то неадекватной выходкой. Первыми на ум приходят недавние происшествия, когда девушка из Днепропетровской области на камеру сожгла флаг Украины, а также подростки, разгромившие съемный дом в Одесской области. Впрочем, как оказалось, подрастающее поколение может удивить и очень позитивными флешмобами.

На один из таких обратила внимание донецкий блогер, пишущая под никнеймом "Черная туфелька".

"Узнала от латентной ваты, работающей училкой в Киеве и которая в соплях кричала мне в телефон о том, что она на работу выходить не хочет, потому что дети на переменах поют о том, что они за Украину будут воевать и что Бандера их отец", — написала она.

По ее словам, после этого она отправилась в соцсеть ТикТок, где убедилась, что по тегу #батьконашбандера действительно можно найти множество видео, на которых видно, как школьники поют народную песню "Батько наш — Бандера, Україна — мати".

"Тот случай, когда дети сделали больше любого министерства", — отметила блогер.

Как сообщалось ранее, в Киевском университете культуры появился первый в мире факультет ТикТок. Отвечать за него будет выпускница КУК и руководитель культурно-творческого отдела Лилия Можаева.