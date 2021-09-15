В университете Поплавского откроют первый в мире факультет TikTok

TikTok является одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений во всем мире.

В Киевском университете культуры (КУК), президентом которого является народный артист Украины Михаил Поплавский, откроют первый в Украине и мире факультет TikTok. Отвечать за новое направление будет выпускница КУК и руководитель культурно-творческого отдела Лилия Можаева.

Об этом сам Поплавский сообщил в Инстаграм.

"Поющий ректор" отметил, что сегодня TikTok — самая популярная соцсеть у молодежи. Поэтому чтобы не отставать от трендов Университет культуры откроет у себя такой факультет. Он станет первым не только в Украине, но и в мире.

Некоторых пользователей сети удивило такое направление в ВУЗе. "Тик-ток головного мозга", — прокомментировал подписчик Поплавского. Отметим, что Поплавский и сам является активным пользователем TikTok.

TikTok — это платформа для создания и просмотра коротких видео. Приложение запустили летом 2018 года, и на данный момент оно является одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений во всем мире. На сегодняшний день популярные блогеры зарабатывают в этой соцсети миллионы.

Как сообщал "Телеграф", ранее Михаил Поплавский заявлял, что готов оставить свой пост ректора и даже уйти из шоу-бизнеса. Однако пока что 71-летний народный артист все еще этого не сделал.