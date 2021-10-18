"Батько наш Бандера…": как флешмоб украинских школьников взорвал сеть и разозлил российские СМИ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 160
Флешмоб о батьке Бандере продолжается уже более месяца
Повстанческая народная песня "Батько наш Бандера, Україна — мати" получила вторую жизнь благодаря флешмобу украинских школьников в TikTok. Видео становятся вирусными, создаются ремиксы песни, а соцсети пестрят мемами. Не в восторге – только российские СМИ.
"Телеграф" рассказывает, как патриотический хит повстанцев стал трендовым осенью 2021 года.
Как появился флешмоб
Считается, что эта повстанческая песня была популярна на Галичине. В ней повествуется о раненом повстанце, который воевал с москалями.
По хештегу #батьконашбандера в TikTok можно найти множество видео. Ролики набирают сотни тысяч просмотров, а некоторые – более миллиона.
Одной из первых на необычный флэш-моб украинских школьников обратила внимание донецкий блогер, пишущая под никнеймом "Черная туфелька". По ее словам, ей о роликах сказала учительница одной из киевских школ. Как пишет блогер, киевлянка возмущалась школьниками, поющими на переменах о Бандере-отце и намерениях воевать за Украину.
Сначала ученики записывали видео в классах, раздевалках, туалетах и школьных коридорах.
Задумка набрала оборот и позже стали появляется видео с другими сюжетами и локациями.
А в одном из роликов трендовую песню "запел" даже Владимир Путин.
Мемы
Вирусные ролики привели к волне мемов и фотожаб в социальных сетях.
Пользователи отмечают, что песня "заедает" и круглый день крутится в голове.
Реакция в России
Российские пропагандисты так же не остались в стороне украинского флешмоба. Кроме ряда публикаций на российских новостных ресурсах вирусным TikTok-роликам посвятили значительное эфирное время программы "Время покажет" на "Первом канале" (выпуск от 12 октября). Ведущие и гости передачи возмущены популярностью песни о "батьке-Бандере" и считают, что "украинские школьники вырастут и захотят воевать". В РФ убеждены, что детей, якобы поющих "нацистские песни", нужно "денацифицировать". Там уверены, что Украина превратилась в секту зомбированных людей и "молится антироссийским богам".
Отметим, что Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН), символику которой, как и УПА, запретили в России в 2014 году. За пропаганду "бандеровской" атрибутики там могут оштрафовать и даже арестовать на срок до 15 суток
Танцы и ремиксы
Тем временем, в Славянске девчонки в камуфляжной экипировке станцевали под популярную песню на фоне файеров и флагов.
Кроме того, в сети уже начали появляться ремиксы на повстанческую песню.
Оригинальный текст песни
Батько наш — Бандера, Україна — мати,
Ми за Україну будем воювати!
Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить повстанець тяженько ранений.
Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки.
Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його.
Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався.
Мами ж наші, мами, не плачте за нами,
Не плачте за нами гіркими сльозами.
Батько наш — Бандера, Україна — мати,
Ми за Україну будем воювати!
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
Батько наш — Бандера, Україна — мати,
Ми за Україну будем воювати!
Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала.
На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава!
Предлагаем послушать исполнение нашумевшей песни ансамблем "Пентархия" в доме, где родился Степан Бандера.
Как писал "Телеграф" ранее, украинец Игорь Цветов отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде. Видео стало трендовым в TikTok.
- Дата публикации
-
- Категория
-