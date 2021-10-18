"Батько наш Бандера…": как флешмоб украинских школьников взорвал сеть и разозлил российские СМИ

Флешмоб о батьке Бандере продолжается уже более месяца

Повстанческая народная песня "Батько наш Бандера, Україна — мати" получила вторую жизнь благодаря флешмобу украинских школьников в TikTok. Видео становятся вирусными, создаются ремиксы песни, а соцсети пестрят мемами. Не в восторге – только российские СМИ.

"Телеграф" рассказывает, как патриотический хит повстанцев стал трендовым осенью 2021 года.

Как появился флешмоб

Считается, что эта повстанческая песня была популярна на Галичине. В ней повествуется о раненом повстанце, который воевал с москалями.

По хештегу #батьконашбандера в TikTok можно найти множество видео. Ролики набирают сотни тысяч просмотров, а некоторые – более миллиона.

Одной из первых на необычный флэш-моб украинских школьников обратила внимание донецкий блогер, пишущая под никнеймом "Черная туфелька". По ее словам, ей о роликах сказала учительница одной из киевских школ. Как пишет блогер, киевлянка возмущалась школьниками, поющими на переменах о Бандере-отце и намерениях воевать за Украину.

Сначала ученики записывали видео в классах, раздевалках, туалетах и школьных коридорах.

Задумка набрала оборот и позже стали появляется видео с другими сюжетами и локациями.

А в одном из роликов трендовую песню "запел" даже Владимир Путин.

Мемы

Вирусные ролики привели к волне мемов и фотожаб в социальных сетях.

Пользователи отмечают, что песня "заедает" и круглый день крутится в голове.

Реакция в России

Российские пропагандисты так же не остались в стороне украинского флешмоба. Кроме ряда публикаций на российских новостных ресурсах вирусным TikTok-роликам посвятили значительное эфирное время программы "Время покажет" на "Первом канале" (выпуск от 12 октября). Ведущие и гости передачи возмущены популярностью песни о "батьке-Бандере" и считают, что "украинские школьники вырастут и захотят воевать". В РФ убеждены, что детей, якобы поющих "нацистские песни", нужно "денацифицировать". Там уверены, что Украина превратилась в секту зомбированных людей и "молится антироссийским богам".

Ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале" в России. Скриншот

Отметим, что Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН), символику которой, как и УПА, запретили в России в 2014 году. За пропаганду "бандеровской" атрибутики там могут оштрафовать и даже арестовать на срок до 15 суток

Танцы и ремиксы

Тем временем, в Славянске девчонки в камуфляжной экипировке станцевали под популярную песню на фоне файеров и флагов.

Кроме того, в сети уже начали появляться ремиксы на повстанческую песню.

Оригинальный текст песни

Батько наш — Бандера, Україна — мати,

Ми за Україну будем воювати!

Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько ранений.

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівої ноги, без правої руки.

Як прийшла до нього рідна мати його,

Плаче і ридає, жалує його.

Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,

Без правої ручки, без ніжки зостався.

Мами ж наші, мами, не плачте за нами,

Не плачте за нами гіркими сльозами.

Батько наш — Бандера, Україна — мати,

Ми за Україну будем воювати!

А ми з москалями та й не в згоді жили,

На самого Петра у бій ми вступили.

Москалі тікали, аж лапті губили,

А наші за ними постріли били.

Батько наш — Бандера, Україна — мати,

Ми за Україну будем воювати!

Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала.

На його могилі слова написала:

Слава Україні! Всім героям слава!

Предлагаем послушать исполнение нашумевшей песни ансамблем "Пентархия" в доме, где родился Степан Бандера.

Как писал "Телеграф" ранее, украинец Игорь Цветов отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде. Видео стало трендовым в TikTok.