Лукашенко козырем ударил по Евросоюзу: зачем ему миграционный кризис и причем тут Украина

"Телеграф" детально отследил историю с миграционным кризисом на границе Беларуси и ЕС с момента её зарождения и предположил, как ситуация может развиваться дальше

С 8 ноября штормит границу между Польшей и Беларусью. Сотни нелегалов пытаются прорваться в Европу не просто при попустительстве, а при поддержке белорусских властей. За спинами которых весьма выразительно просматриваются «уши» российского руководства.

Как возникла эта ситуация и к чему может привести, разбирался «Телеграф».

Как Лукашенко вышел за границы

Миграционная атака на Евросоюз со стороны Беларуси имеет ряд составляющих. Одна из основных – ослабление режима Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года. Ложь о поддержке его 80% населения была столь очевидна, что белорусы вышли на массовые протесты. Режим давил их с особой жестокостью. Через какое-то время протесты выдохлись, но к тому времени подоспели и санкции против Лукашенко и силовиков.

Впрочем, это не отрезвило диктатора. В мае 2021 года в аэропорту «Минск» произошел перехват самолет рейса Афины-Вильнюс. Всё ради того, чтобы задержать оппозиционного журналиста, основателя Telegram-канала НЕХТА Романа Протасевича.

После этого многие иностранные компании перестали осуществлять полеты над территорией Беларуси. А 21 июня главы МИД стран ЕС на заседании Совета по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Беларуси.

На следующий день, 22 июня, самопровозглашенный президент Беларуси сделал знаковое заявление. Лукашенко подчеркнул, что европейцы, похоже, хотят «испытать границы на прочность». Это был предупредительный выстрел в сторону соседствующих с Беларусью Литвы, Латвии и Польши. Лукашенко, который давно вышел за все границы дозволенного, пошел еще дальше.

Вскоре были разорваны связи между официальным Минском и Евросоюзом. 1 июля «Телеграф» опубликовал перевод статьи с сайта Atlantic Council, рассказывающей о действиях, предпринимаемых руководством Беларуси в ответ на санкции, наложенные международным сообществом. В том числе о том, что в бой пойдут незаконные мигранты.

«Приветы» Литве и Польше

Первой под «миграционный каток» попала Литва. Именно ей летом пришлось отбивать волны беженцев, которые Беларусь накапливала у себя – и пускала на литовский кордон, пытаясь его смыть. На тот момент уже более 4 тыс. мигрантов (в основном – жители Ирака) попали в Литву через границу с Беларусью. Сейм Литвы 10 августа предоставил Государственной пограничной охране право применять физическую силу для немедленного возвращения белорусских нелегальных иммигрантов. Также решено было строить заграждение.

Штормило и Польшу. По данным польских пограничников, только за август 2021 было зафиксировано более 3000 попыток нелегального пересечения. Властям страны пришлось вводить чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

А миграционные волны лишь нарастали. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил 22 октября, что ЕС необходимо быстро пересмотреть свои законы о предоставлении убежища и возвести забор, чтобы защитить себя в краткосрочной перспективе от Беларуси, провоцирующей миграционный кризис.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич в комментарии «Телеграфу» пояснял, что Беларусь, создавая миграционный кризис, использует тактику СССР и РФ. А именно: создание дополнительных проблемных точек, чтобы потом в комплексе выходить на переговорную площадку. Точно так, отмечал Игар Тышкевич, Россия ведет переговоры по Донбассу: перед каждыми новыми начинается эскалация.

На этой неделе данную тактику в полной мере ощутила на себе Польша. 8 ноября на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали огромную колонну мигрантов.

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Польша ответила стягиванием к границе дополнительных сил и средств. Были попытки штурма.

Украина тоже встрепенулась. "Телеграф" писал, что украинские пограничники следят за развитием ситуации – граница находится на усиленном режиме патрулирования.

Ночь на 9 ноября у белорусско-польской границы прошла относительно спокойно. Если не считать того, что мигранты разбили палаточный лагерь, из которого забрасывали польских правоохранителей камнями.

Но всё это напоминает затишье перед бурей. Бурей, которую провоцирует, по мнению ряда экспертов, Кремль.

Почему это «рука Кремля»

Россия находится в непростом положении. Ей продолжают продлевать санкции за захват Крыма и конфликт на Донбассе. К ним периодически добавляются новые. Так, Евросоюз и США ввели санкции из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.

Казалось бы, явная победа с достройкой «Северного потока-2» уперлась в решение о его сертификации, которое может появиться (если вообще может) лишь в 2022 году.

А тут еще – ковид бушует, Путин стареет, народ весьма скептически воспринимает результаты выборов в Госдуму с тотальным доминированием «единоросов». И Украина не сдается, а дает отлуп, в том числе с помощью «Байракторов». Одна надежда – на «Союзное государство» с Беларусью и на нагибание Запада путем того же операции «Атака с помощью миграции». Что Россия, похоже, и делает.

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда не сомневается, что за всем происходящим стоит именно Кремль.

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По его мнению, Беларусь выполнять функции лишь оператора работы с беженцами, тогда как их идеолог этих процессов – российские власти.

С этим согласен и ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

«Летом, когда накалилась ситуация на границе с Литвой, предсказуемо было, что Польша станет следующей вероятной жертвой. Мы видим продолжение новой формы гибридной агрессии, которую руками Беларуси осуществляет РФ против стран ЕС», – уверен Юрий Кочевенко.

Среди основных целей он называет:

– подрыв стабильности в странах ЕС, подрыв доверия между властью и обществом;

– принудить европейские государства к переговорам и уступкам на условиях агрессора.

«Делается это руками Лукашенко, но за всем стоит Путин. Стратегическая цель – принудить Запад к диалогу, сутью которого станут уступки. Снятие санкции, запуск «Северного потока-2», возможно даже решение «украинского вопроса» по лекалам Кремля. Именно это настоящая стратегия – скрытая, но вполне очевидная. Лукашенко никогда бы не пошел на такие действия, не согласовав их с Путиным. Более того – предполагаю, что эти действия не просто согласованы с Кремлем, но и продиктованы последним», – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что и то техническому, и по дипломатическому сопровождению (та же переброска беженцев из Сирии) видна прямая рука Москвы, ее связи, ее ресурсы и влияние.

«Гибридная агрессия с помощью мигрантов – новый вызов для Европы. Неожиданный, хоть многие его предсказывали. Он не имеет пока неких готовых решений. Надо отдать должное нашим врагам. Находят те формы, на которых нет очевидного ответа. Еще один урок нам – обороняющийся находится в худшем положении, потому что вынужден отвечать на то, что уже сделано или сказано, – акцентирует Юрий Кочевенко. – Я с высокой вероятностью вижу, что Украина тоже может стать жертвой такой миграционной атаки. Вряд ли мы привлечем беженцев как конечная точка их путешествия. Но как транзитная, из которой легче проникнуть в ЕС (границы с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией) – такой сценарий весьма вероятен».

Эксперт акцентирует, что в новых реалиях охрана границы – не исключительная задача погранслужбы.

«Уже сейчас следует готовить формы и методы, которые включали бы все силы нации в таких кризисных ситуациях. Нужно активное сотрудничество с общественным сектором, с добровольческими, ветеранскими организациями, с резервистами. Чтобы в случае необходимости мы могли быстро выставить на любом участке значительное количество сил и средств, не допустив проникновения беженцев – этой новой формы агрессии – на нашу территорию. Думаю, что полякам, литовцам, латышам (последние сейчас не подвергаются серьезному давлению, но это, думаю, лишь временно) также важно действовать подобным образом. Важно активное взаимодействие с гражданским обществом, с привлечением всех сил. Такие атаки – это угроза национальная. И вся нация должна приложить усилия для ликвидации угрозы», – резюмирует Юрий Кочевенко.