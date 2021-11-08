Кремль не просто так давит на Минск

Правители России и Беларуси – Владимир Путин и Александр Лукашенко – подписали 4 ноября декрет "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Также на заседании Высшего госсовета Союзного государства, проходившего в режиме видеоконференции, они утвердили 28 союзных программ.

Этого не могло не произойти.

У нас есть два авторитарных режима. А такие режимы сильны лишь тогда, когда демонстрирует последовательность политики и способность ее осуществлять, реализовывать заявленные цели и намеченные планы.

Возьмем РФ. Имеем ситуацию, когда три года назад было анонсировано какое-то движение по дорожным картам в рамках "Союзного государства". Но особых подвижек за это время не произошло.

Периодически звучали заявления, что Беларусь и Россия планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

Но эти заявления так заявлениями и оставались.

Теперь попробуем смоделировать ситуацию. Путин говорит: "Ну, ребята, не получилось". В любом авторитарном обществе это вот "не получилось", особенно на внешнеполитическом направлении, будет снижать уровень лояльности элит к верхушке власти. Потому такое заявить невозможно. Особенно после сентябрьского "подарка", как говорил Лукашенко, к выборам.

Это когда 9-10 сентября стороны подводили итоги формирования программ развития Союзного государства.

Лукашенко тогда уверял, что встреча в Кремле не связана грядущими выборами в Госдуму РФ.

Дословно: «Причем тут выборы? Если мы что-то хорошее сделаем, то пусть это будет подарком к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит».

В итоге договорились, что союзные программы будут подписаны позже.

У Лукашенко ситуация еще хуже, чем у Путина. В условиях политического кризиса в Беларуси – РФ является чуть ли не единственным государством, которое реально поддерживает Лукашенко после скандальных выборов в августе 2019 года.

И идти на конфронтацию с Кремлем для него – слишком большой риск.

Получается, Лукашенко тоже не может дать задний ход и сказать, что ничего не получилось. Тем более что он сам уверял, будто большинство проблем Беларуси могут решиться, благодаря интеграции с РФ. И если в условиях политического кризиса это не получается, то среди провластых белорусских элит может возникнуть крамольная мысль, а что, если Россия уже согласна на смену Лукашенко?

Получается, что в ракурсе продвижения к Союзному государству и Лукашенко, и Путин – заложники создавшихся обстоятельств. И что-то подписано должно было быть.

Тем более, что в сентябре завили, что согласовали определенные программы. Теперь требовалось поставить точку. Иначе что Лукашенко, что Путин выглядели бы, мягко говоря, глупо.

При этом обнародованные в ноябре документы подписаны не президентами. Они оформлены Высшим госсоветом лишь как некий план действий. То есть, подтверждено, что стороны договорились договариваться.

План действий – то, что ты должен сделать. Не документ обязательного применения. И в этом плане весьма примечательно уточнение, которое касается сроков и объемов работ. Сразу пошли уточнения от правительства РФ, что нужно еще около 300 документов подготовить – и подписать. Со стороны Беларуси озвучивалась цифра в 400. То есть, они еще не готовы.

Получается, реальных прорывов нет. За исключением некоторых направлений, которые идут частично в «союзных программах», частично – параллельно им. Речь, к примеру, о создании совместного рынка газа и нефтепродуктов, а также о вопросах логистики и транзита. Для РФ важно усилить контроль над Беларусью. И создание совместных рынков, совместной экспедиторской компании железнодорожных путей привязывают Беларусь к России.

Как и несколько своеобразных волн, направленных на принуждение к интеграции. Которые, кстати, зацепили не только Беларусь.

На фоне энергетического давления на Украину, Россия уменьшила и поставки газа в Беларусь. И прекратила в Европу – через белорусские газопроводы, находящиеся в собственности Газпрома.

Косвенным доказательством нехватки газа является то, что в сентябре ряд белорусских ТЭЦ начали работать на мазуте. Если у тебя есть газ, ты не будешь сжигать мазут, потому что это – дороже. Кстати, контракта на газ для Беларуси на 2022 год пока нет.

Еще один элемент давления – вопрос реэкспорта, контрабанды угля через территорию Беларуси в Украину. Схема остановлена с сентября.

Всё это – подталкивание Москвой официального Минска к принятию Конституционной реформы в той модальности, которая интересна РФ. Чтобы иметь возможность создать в Беларуси выгодные России политические силы. Чтобы проводить своеобразный "кастинг" среди тех, кто наиболее лояльно настроен к РФ. И найти кого-то более удобного, нежели Лукашенко. Пока не получается.

Интересный аспект. В Минске часто пытаются "забыть", что Конституцию надо изменять. И, как правило, очередная активизация этой темы происходит лишь на фоне давления со стороны РФ. Что видим сейчас. И на фоне давления РФ, 4 ноября, только утром, до заявлений о принятии новых решений в рамках создания Союзного государства, прошло очередное заседание по так называемой Конституционной комиссии. И якобы на высшем госсовете Союзного государства обсуждали среди прочего Конституцию Беларуси. Это точно не тема для обсуждения на такой площадке. Но она обсуждалась.

Резюмируя: для РФ важна не столько союзная программа, оформленная в виде плана действий, сколько, чтобы Лукашенко проводил политические трансформации в выгодном для России ракурсе. Именно поэтому Москва и давит.