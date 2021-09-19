Укр

Выборы в Госдуму России: озвучены предварительные итоги

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Выборы в России Новость обновлена 19 сентября 2021, 23:18
Выборы в России

Выборы в России завершились, идет подсчет голосов.

В России завершились выборы в федеральный парламент. Голосование проходило в течение трех дней с 17 по 19 сентября.

Согласно предварительным данным, чуда не случилось и большинство в Госдуме получит пропрезидентская партия "Единая Россия".

Результаты обработки 19% протоколов УИК показывают, что "ЕдРо" получает более 42% голосов.

Заметный прирост электоральных симпатий показывает Коммунистическая партия (КПРФ). Они заручились поддержкой более 23% проголосовавших, против 9,6% по итогам выборов 2016 года.

Скорее всего, основная интрига будет заключаться в противостоянии между этими политсилами, поскольку у ближайших конкурентов коммунистов — ЛДПР Владимира Жириновского — в настоящее время имеется лишь немногим менее 9% голосов.

Показатели выше 5% также пока держат "Справедливая Россия" и "Новые люди", у остальных результат еще хуже.

Предварительные результаты выборов в РФ
Предварительные результаты выборов в РФ

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на этих выборах проголосовал удаленно. Однако журналисты обратили внимание, что на распространенном Кремлем ролике, дата на часах Путина показывает 10 сентября. Это, как они предположили, может свидетельствовать о том, что соответствующие кадры были записаны заранее. Но и это оказалось не единственной странностью в том ролике.

Теги:
#Россия #КПРФ #Единая Россия #ЛДПР
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