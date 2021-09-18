"Б****кий цирк)" Видео с голосующим на выборах Путиным бурно обсуждают в сети

В голосовании Путина нашли еще одну странность.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу. Президент страны Владимир Путин отдал свой голос посредством системы дистанционного голосования. Распространенный в сети ролик уже привлек внимание СМИ, которые предположили, что дата на часах Путина указывает на то, что соответствующие кадры были записаны заранее. Но на этом странности не закончились.

Оригинальные кадры были обнародованы журналистом кремлевского пула Дмитрием Смирновым.

"Путин проголосовал онлайн тремя нажатиями клавиш и одним кликом мышки", — подписал видео он.

Однако если присмотреться внимательней, то можно заметить, что адрес ссылки, которая открыта в браузере Путина (elec.moscow/ballot/success), ведет на страницу с лишь одной надписью: "Спасибо, ваш голос учтен!".

Ссылка, открытая в браузере Путина

Подобные "ляпы" без внимания сети не остались.

Как сообщалось ранее, Путин заявлял, что в его окружении "несколько десятков человек" заразились коронавирусом, а потому он перешел на дистанционный режим управления страной.

Уже несколько дней он не появляется на публике, из-за чего в сети появились предположения, что он болен.