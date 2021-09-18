Укр

Слухи о серьезном недуге Путина не утихают: каким он появлялся на людях в последний раз (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Путин до самоизоляции Новость обновлена 18 сентября 2021, 14:25
Владимир Путин до самоизоляции

Пятые сутки россияне вживую не видят президента.

Президента Российской Федерации Владимира Путина на людях не видели несколько дней. Он 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за участившихся случаев коронавируса в окружении.

Последние официальные фото Путина размещены в день начала его самоизоляции, а сделаны накануне. Так, утром во вторник на сайте президента РФ были опубликованы фото с Башаром Асадом, сирийским президентом.

Протокольное фото со встречи
Протокольное фото со встречи

Также накануне ухода Путин награждал паралимпийцев в Кремлевском дворце. Судя по видео в начале мероприятия он чувствовал себя хорошо.

Владимир Путин в начале мероприятия
Владимир Путин в начале мероприятия

Но уже ближе к концу речи на восемь минут, президент РФ устал.

Путин в конце видео
Путин в конце видео

С тех пор общение международных и российских политиков проходило с лидером РФ исключительно по видеосвязи. Отметим, что на одном из последних видео от 17 сентября на встрече с главами государств-членов ОКДБ и ШОС, у Путина стали заметны мешки под глазами и краснота.

Кадр из видеоконференции
Кадр из видеоконференции

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на видео с волеизъявлением Владимира Путина на выборах в Госдуму РФ заметили неточность. Дата на часах не совпадала на неделю с датой голосования.

Теги:
#Россия #Болезнь #Владимир Путин #Период самоизоляции
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