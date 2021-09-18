Чутки про серйозну недугу Путіна не вщухають: яким він з’являвся на людях в останній раз (фото)
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П’яту добу росіяни наживо не бачать президента.
Президента Російської Федерації Володимира Путіна на людях не бачили кілька днів. Він 14 вересня пішов на самоізоляцію через почастішання випадків коронавірусу в оточенні.
Останні офіційні фото Путіна розміщені в день початку його самоізоляції, а зроблені напередодні. Так, вранці у вівторок на сайті президента РФ були опубліковані фото з Башаром Асадом, сирійським президентом.
Також напередодні відходу Путін нагороджував паралімпійців в Кремлівському палаці. Судячи з відео на початку заходу він відчував себе добре.
Але вже ближче до кінця промови на вісім хвилин, президент РФ втомився.
З того часу спілкування міжнародних та російських політиків проходило з лідером РФ виключно відеозв’язком. Відзначимо, що на одному з останніх відео від 17 вересня на зустрічі з главами держав-членів ОКДБ і ШОС, у Путіна стали помітні мішки під очима і почервоніння.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на відео з волевиявленням Володимира Путіна на виборах в Держдуму РФ помітили неточність. Дата на годиннику не збігалася на тиждень з датою голосування.
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