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Чутки про серйозну недугу Путіна не вщухають: яким він з’являвся на людях в останній раз (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Володимир Путін до самоізоляції Новина оновлена 18 вересня 2021, 14:25
Володимир Путін до самоізоляції

П’яту добу росіяни наживо не бачать президента.

Президента Російської Федерації Володимира Путіна на людях не бачили кілька днів. Він 14 вересня пішов на самоізоляцію через почастішання випадків коронавірусу в оточенні.

Останні офіційні фото Путіна розміщені в день початку його самоізоляції, а зроблені напередодні. Так, вранці у вівторок на сайті президента РФ були опубліковані фото з Башаром Асадом, сирійським президентом.

Протокольне фото із зустрічі
Протокольне фото із зустрічі

Також напередодні відходу Путін нагороджував паралімпійців в Кремлівському палаці. Судячи з відео на початку заходу він відчував себе добре.

Володимир Путін на початку заходу
Володимир Путін на початку заходу

Але вже ближче до кінця промови на вісім хвилин, президент РФ втомився.

Путін в кінці відео
Путін в кінці відео

З того часу спілкування міжнародних та російських політиків проходило з лідером РФ виключно відеозв’язком. Відзначимо, що на одному з останніх відео від 17 вересня на зустрічі з главами держав-членів ОКДБ і ШОС, у Путіна стали помітні мішки під очима і почервоніння.

Кадр з відео конференції
Кадр з відео конференції

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на відео з волевиявленням Володимира Путіна на виборах в Держдуму РФ помітили неточність. Дата на годиннику не збігалася на тиждень з датою голосування.

Теги:
#Росія #Хвороба #Володимир Путін #Період самоізоляції
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