Рус

"Б****кий цирк)" Відео з голосуючим на виборах Путіним бурхливо обговорюють в мережі

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Володимир Путін Новина оновлена 18 вересня 2021, 15:48
Володимир Путін

У голосуванні Путіна знайшли ще один дивний момент.

У Росії з 17 по 19 вересня проходять вибори в Державну думу. Президент країни Володимир Путін віддав свій голос за допомогою системи дистанційного голосування. Поширений в мережі ролик уже привернув увагу ЗМІ, які припустили, що дата на годиннику Путіна вказує на те, що відповідні кадри були записані заздалегідь. Але на цьому дива не закінчилися.

Оригінальні кадри були оприлюднені журналістом кремлівського пулу Дмитром Смирновим.

"Путін проголосував онлайн трьома натисканнями клавіш і одним кліком мишки", — підписав відео він.

Однак якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що адреса посилання, яка відкрита в браузері Путіна (elec.moscow/ballot/success), веде на сторінку з лише одним написом: "Спасибі, ваш голос врахований!".

Посилання, відкрита в браузері Путіна
Посилання, відкрита в браузері Путіна

Подібні "ляпи" без уваги мережі не залишилися.

Як повідомлялося раніше, Путін заявляв, що в його оточенні "кілька десятків людей" заразилися коронавірусом, а тому він перейшов на дистанційний режим управління країною.

Уже кілька днів він не з’являється на публіці, через що в мережі з’явилися припущення, що він хворий.

Теги:
#Росія #Володимир Путін
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Політика
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
"Конфлікт вийшов назовні": як українці відреагували на суперечку Разумкова і Арахамії у Шустера
Дата публікації
Категорія
У яких областях України ситуація з коронавірусом найгірша
Від Харкова до Чернівців: в яких регіонах ситуація з коронавірусом найгірша
Дата публікації
Категорія
Володар двох фантиків голосує на російських виборах
Тріумф ідіотизму — Пушилін засвітив своє російське громадянство, а "паспорт ДНР" прирівняв до фантика
Дата публікації
Категорія
Українців чекають проблеми з субсидіями у 2022 році
Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році