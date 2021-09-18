"Б****кий цирк)" Відео з голосуючим на виборах Путіним бурхливо обговорюють в мережі

У голосуванні Путіна знайшли ще один дивний момент.

У Росії з 17 по 19 вересня проходять вибори в Державну думу. Президент країни Володимир Путін віддав свій голос за допомогою системи дистанційного голосування. Поширений в мережі ролик уже привернув увагу ЗМІ, які припустили, що дата на годиннику Путіна вказує на те, що відповідні кадри були записані заздалегідь. Але на цьому дива не закінчилися.

Оригінальні кадри були оприлюднені журналістом кремлівського пулу Дмитром Смирновим.

"Путін проголосував онлайн трьома натисканнями клавіш і одним кліком мишки", — підписав відео він.

Однак якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що адреса посилання, яка відкрита в браузері Путіна (elec.moscow/ballot/success), веде на сторінку з лише одним написом: "Спасибі, ваш голос врахований!".

Посилання, відкрита в браузері Путіна

Подібні "ляпи" без уваги мережі не залишилися.

Як повідомлялося раніше, Путін заявляв, що в його оточенні "кілька десятків людей" заразилися коронавірусом, а тому він перейшов на дистанційний режим управління країною.

Уже кілька днів він не з’являється на публіці, через що в мережі з’явилися припущення, що він хворий.