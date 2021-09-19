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Вибори в Держдуму Росії: озвучені попередні підсумки

Автор
Геннадій Лубенець
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Вибори в Росії Новина оновлена 19 вересня 2021, 23:18
Вибори в Росії

Вибори в Росії завершилися, йде підрахунок голосів.

У Росії завершилися вибори до федерального парламенту. Голосування проходило протягом трьох днів з 17 по 19 вересня.

Згідно з попередніми даними, дива не сталося і більшість в Держдумі отримає пропрезидентська партія "Єдина Росія".

Результати обробки 19% протоколів ДВК показують, що "ЕдРо" отримує понад 42% голосів.

Помітний приріст електоральних симпатій показує Комуністична партія (КПРФ). Вони заручилися підтримкою понад 23% тих, хто проголосував, проти 9,6% за підсумками виборів 2016 року.

Швидше за все, основна інтрига полягатиме в протистоянні між цими політсилами, оскільки у найближчих конкурентів комуністів — ЛДПР Володимира Жириновського — зараз є лише трохи менше ніж 9% голосів.

Показники вище 5% також поки тримають "Справедлива Росія" і "Нові люди", в інших результат ще гірші.

Попередні результати виборів в РФ
Попередні результати виборів в РФ

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін на цих виборах проголосував віддалено. Однак журналісти звернули увагу, що на поширеному Кремлем ролику, дата на годиннику Путіна показує 10 вересня. Це, як вони припустили, може свідчити про те, що відповідні кадри були записані заздалегідь. Але і це виявилося не єдиною дивиною в тому ролику.

Теги:
#Росія #КПРФ #Єдина Росія #ЛДПР
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