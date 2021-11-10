Мигранты прорывают заграждения на польско-белорусской границе: одну группу избили (фото 18+)

За несколько дней произошли три крупных прорыва.

В Польше продолжается кризис на границе с Беларусью. В сети появились фото, на них окровавленные беженцы, которых, как утверждается, жестко оттеснили польские правоохранители.

Об этом сообщает Госпогранслужба Беларуси.

Фото с рваными ранами и кровью мы не публикуем по этическим соображениям — увидеть их можно по ссылке.

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В ведомстве сообщили, что курдов четверо и им оказана необходимая помощь. Отметим, что польские СМИ также сообщают, что в районе Беловежи на границе был прорыв мигрантов на территорию страны.

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С помощью различных инструментов они преодолели забор разграничения и проникли на территорию. Все прорвавшиеся были арестованы польской полицией. Их выдворили обратно за границу.

В другой части границы, близ Кузницы, поляки сообщают, что белорусские службы охраняют несколько сот беженцев. Также им привозили еду. Здесь попыток прорыва не зафиксировали. Ранее еще две группы прорывали ограждение. Польские пограничники публикуют кадры, снятые из-за границы.

Ранее "Телеграф" писал, что тысячи иракских курдов пришли к польской границе через Беларусь. Открытым остается вопрос, как они попали в государство.