Укр

Мигранты прорывают заграждения на польско-белорусской границе: одну группу избили (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ночь на границе Польши и Беларуси. Новость обновлена 10 ноября 2021, 07:38
Ночь на границе Польши и Беларуси.

За несколько дней произошли три крупных прорыва.

В Польше продолжается кризис на границе с Беларусью. В сети появились фото, на них окровавленные беженцы, которых, как утверждается, жестко оттеснили польские правоохранители.  

Об этом сообщает Госпогранслужба Беларуси. 

Фото с рваными ранами и кровью мы не публикуем по этическим соображениям — увидеть их можно по ссылке

Курдские беженцы разбили палаточный лагерь
Курдские беженцы разбили палаточный лагерь
Палаточный городок находится почти вплотную к забору
Палаточный городок находится почти вплотную к забору
Нелегал греется у костра
Нелегал греется у костра

В ведомстве сообщили, что курдов четверо и им оказана необходимая помощь. Отметим, что польские СМИ также сообщают, что в районе Беловежи на границе был прорыв мигрантов на территорию страны.

С помощью различных инструментов они преодолели забор разграничения и проникли на территорию. Все прорвавшиеся были арестованы польской полицией. Их выдворили обратно за границу. 

В другой части границы, близ Кузницы, поляки сообщают, что белорусские службы охраняют несколько сот беженцев. Также им привозили еду. Здесь попыток прорыва не зафиксировали. Ранее еще две группы прорывали ограждение. Польские пограничники публикуют кадры, снятые из-за границы.

Ранее "Телеграф" писал, что тысячи иракских курдов пришли к польской границе через Беларусь. Открытым остается вопрос, как они попали в государство.

Теги:
#Польша #Беларусь #Нелегалы #Граница
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