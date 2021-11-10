Сотни попыток прорыва и напуганные стрельбой мигранты : что происходит на границе Польши и Беларуси (видео)

Тысячи нелегалов живут в палатках возле линии разделения государств.

На рубеже Польши и Беларуси произошли 599 попыток прорыва границы в сторону Евросоюза. Задержаны девять человек — пять ливанцев, три иракца и один сириец.

Об этом сообщает погранслужба государства.

За помощь нелегалам арестованы граждане России, Швеции и Литвы — 3 человека.

Поляки также опубликовали видео на котором, как утверждают в Министерстве национальной обороны, белорусские пограничники пугают мигрантов выстрелами близ границы. Слышны крики испуганных людей.

Ранее белорусские пограничники заявили, что польские правоохранители применили силу, когда выдворяли мигрантов за границу государства. Они сообщили о четырех травмированных нелегалах-курдах.

Кризис на границе начался несколькими днями ранее. По территории Беларуси мигранты прошли пешим маршем до границы с Европейским союзом. Польша стянула к границе силовиков, чтобы не допустить прорыва.

Количество нелегалов вдоль границы оценивается в несколько тысяч.

Ранее "Телеграф" писал, что на польско-белорусской границе мигранты собирались семьями, есть женщины и дети. За ситуацией следят также и украинские пограничники.

Отметим, что эксперты считают сложившуюся ситуацию "местью" за не признание Крыма российским.