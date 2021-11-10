Укр

Сотни попыток прорыва и напуганные стрельбой мигранты : что происходит на границе Польши и Беларуси (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
35
Утро на границе Польши и Беларуси. Новость обновлена 10 ноября 2021, 10:17
Утро на границе Польши и Беларуси.

Тысячи нелегалов живут в палатках возле линии разделения государств.

На рубеже Польши и Беларуси произошли 599 попыток прорыва границы в сторону Евросоюза. Задержаны девять человек — пять ливанцев, три иракца и один сириец. 

Об этом сообщает погранслужба государства. 

За помощь нелегалам арестованы граждане России, Швеции и Литвы — 3 человека. 

Поляки также опубликовали видео на котором, как утверждают в Министерстве национальной обороны, белорусские пограничники пугают мигрантов выстрелами близ границы. Слышны крики испуганных людей. 

Ранее белорусские пограничники заявили, что польские правоохранители применили силу, когда выдворяли мигрантов за границу государства. Они сообщили о четырех травмированных нелегалах-курдах

Кризис на границе начался несколькими днями ранее. По территории Беларуси мигранты прошли пешим маршем до границы с Европейским союзом. Польша стянула к границе силовиков, чтобы не допустить прорыва. 

Количество нелегалов вдоль границы оценивается в несколько тысяч. 

Ранее "Телеграф" писал, что на польско-белорусской границе мигранты собирались семьями, есть женщины и дети. За ситуацией следят также и украинские пограничники

Отметим, что эксперты считают сложившуюся ситуацию "местью" за не признание Крыма российским.

Теги:
#Мигранты #Польша #Беларусь #Нелегалы
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Украина
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Категория
Так выглядит теперь выход из станции метро Дворец спорта
Парковка у метро: кто превратил городскую землю у станции "Дворец спорта" в частную стоянку
Дата публикации
Категория
Ночь на границе Польши и Беларуси.
Мигранты прорывают заграждения на польско-белорусской границе: одну группу избили (фото 18+)
Дата публикации
Категория
Маски обязательно носить в общественных местах.
Госпитализации выросли вдвое: хроники пандемии коронавируса на 10 ноября
Дата публикации
Категория
Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП
Адвокат потерпевших о заключенном Коле Харьковском: Никакой вины и раскаяния