"Нехай візьмуть собі додому": у РНБО України жорстко відповіли німецьким політикам на ідею прийняти мігрантів із Білорусі

Данилов запропонував розмістити мігрантів у Бундестазі.

У РНБО відповіли на пропозицію спікера німецької партії СДПН Нільса Шміда про те, що мігрантів, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі, можна розмістити в Україні.

Відповідь на таку пропозицію озвучив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов під час брифінгу у середу.

Він зазначив, що питання мігрантів справді обговорювалося під час засідання РНБО.

"У нас є пропозиція соціал-демократам взяти собі додому по два, по три, по п’ять (мігрантів, — ред.)… якщо мало, то у них там у Бундестазі є вільні кабінети, хай вони там перебувають", — сказав Данилов.

Він наголосив, що Україна не має причин брати мігрантів до себе, "якщо німці про них повинні піклуватися".

Крім того, йому здалося дивним, що Німеччина починає розповідати Україні, що робити з цього приводу.

Водночас Данилов уточнив, що така пропозиція Соціал-демократам справді прозвучала на засіданні.

Як повідомлялося раніше, ситуація з потоком нелегалів з Білорусі загострилася 8 листопада, коли колона із сотень людей у супроводі силовиків прибула до кордону Польщі та спробувала штурмувати огородження.

Станом на 10 листопада їх кількість на польському кордоні оцінюється в кілька тисяч. Крім того, повідомляється, що з білоруського боку чути постріли та крики переляканих людей.