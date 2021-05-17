А где ров с крокодилами? Сеть обсуждает фото границы Украины с Россией в Луганской области

В Луганской области, в поселке Меловое, появилась "стена" с РФ, которая уже семь лет воюет с Украиной на Донбассе.

Фото довольно хлипкого на вид ограждения на границе выложил на своей странице в "Фейсбук" волонтер Роман Пелех и подписал его: "Как сейчас выглядит граница в Меловом между Украиной и московским царством".

Пользователи тут же разнесли "стену" в пух и прах, отметив, что выглядит слабовато.

"А где ров с крокодилами?" - с иронией пишут украинцы, интересуясь, находится ли этот забор хотя бы под электронапряжением.

Напомним, несмотря на так называемый "отвод войск" большинство ВС РФ остались вдоль границ с Украиной, поэтому угроза вторжения не миновала и защитникам стоит оставаться бдительными. Такое мнение в интервью озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.