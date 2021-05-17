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А где ров с крокодилами? Сеть обсуждает фото границы Украины с Россией в Луганской области

А где ров с крокодилами? Сеть обсуждает фото границы Украины с Россией в Луганской области
18:30 Сегодня Телеграф

В Луганской области, в поселке Меловое, появилась "стена" с РФ, которая уже семь лет воюет с Украиной на Донбассе. 

Фото довольно хлипкого на вид ограждения на границе выложил на своей странице в "Фейсбук" волонтер Роман Пелех и подписал его: "Как сейчас выглядит граница в Меловом между Украиной и московским царством". 

Пользователи тут же разнесли "стену" в пух и прах, отметив, что выглядит слабовато. 

"А где ров с крокодилами?" - с иронией пишут украинцы, интересуясь, находится ли этот забор хотя бы под электронапряжением.

Напомним, несмотря на так называемый "отвод войск" большинство ВС РФ остались вдоль границ с Украиной, поэтому угроза вторжения не миновала и защитникам стоит оставаться бдительными. Такое мнение в интервью озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Россия, Луганская область, Граница, Стена, Меловое.
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