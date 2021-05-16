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Кулеба рассказал, как Путин обманул всех с "отводом войск" от границы Украины

Кулеба рассказал, как Путин обманул всех с "отводом войск" от границы Украины
12:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Несмотря на так называемый "отвод войск" большинство ВС РФ остались вдоль границ с Украиной, поэтому угроза вторжения не миновала и защитникам стоит оставаться бдительными. 

Такое мнение в интервью DW Conflict Zone 14 мая озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, "адекватного отвода войск", в сравнении с количеством военных, которые базируются у украинских границ со стороны РФ не было замечено. Он отметил, что происходящее, нельзя назвать отводом войск. Изменения были замечены только в переброске военных частей. "Это так, но угроза не миновала", — заметил министр.

Он напомнил, как в СССР проводили так называемые "показательные суды" - процессы без правосудия. Так и сегодня, Украина наблюдает отвод войск без отвода войск. Поэтому стоит быть внимательными касательно этого вопроса.

Кулеба подчеркнул, что Украина будет бороться за свою землю и людей. "Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам", - сообщил он. Однако украинская сторона ожидает поддержки от партнеров, чтобы выстоять в конфликте. 

Напомним, что ранее в интервью "Телеграфу" эксперт подсказал, как Украине противостоять РФ и заставить главы Кремля Владимира Путина вывести войска с Донбасса и Крыма.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба.
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