Путина нужно дожать: Украине подсказали способ противостояния российской агрессии

Чтобы войска РФ ушли с Крыма и Донбасса, Украине, США и Европе нужно "додавить" президента России Владимира Путина санкциями.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

По его словам, действия против Путина должны исходить из понимания его реальных целей. При том, что его цели не включают возможности с ним договориться. "Путина можно только дожать", — отметил эксперт. Это будет возможно при общих усилиях США и Британии, а также ряда стран Европы, которые адекватно оценивают угрозу для цивилизованного мира, исходящую от РФ.

Сенченко считает, что стоит довести санкции против РФ до уровня достаточного уровня, когда войска Путина выведут из Крыма и Донбасса. Но, главным примером санкционного давления на Россию должна стать именно Украина.

Подробнее по теме, читайте в полном интервью "Телеграфа": Крым и Донбасс лишь первый шаг путинской орды, и у нее есть свой "троянский конь", — Андрей Сенченко.