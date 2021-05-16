Крым и Донбасс лишь первый шаг путинской орды, и у неё есть свой "троянский конь", - Андрей Сенченко

О «кейсе Медведчука», истинных целях Путина, европейском визите Байдена и важных задачах для Украины в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

- Европейский союз уверен, что Россия начала постепенное поглощение части неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Речь, в частности, о раздаче там российских паспортов. Можно ли говорить о прозрении Запада в отношении РФ?

- Это хорошо, что до европейцев начало доходить, что же происходит на самом деле. С большим опозданием, но появляется понимание истинных целей РФ в отношении восточных территорий Украины и нашей страны в целом. Однако при этом сохраняется устойчивое непонимание того, что объектом российской агрессии являются и они сами – европейцы, весь западный мир с его ценностями. «Северный поток-2» это же не про газ и цены на него, это – инструмент размывания тех самых, декларируемых, ценностей – «троянский конь» путинской орды.

У Москвы, по сути, две глобальных цели.

Первая – поэтапно расширить жизненное пространство «русского мира» до границ бывшего СССР, а лучше – бывшего Варшавского договора. Если Кремль не остановить, кто угодно – Молдова, Балтийские государства, Польша, Словакия – могут стать следующей жертвой на алтаре истинных планов Путина. Попытка аннексии Крыма и поглощения восточных территорий Украины – лишь первый шаг на этом пути.

Вторая цель – расшатать и подорвать изнутри коллективный Запад.

Таким извращенным образом Путин хочет не только вернуть «величие России», но и унизить Западный мир. То есть – экспансия на одних территориях, а параллельно – проблемы для других. Это вмешательство в выборы в США и ряде европейских стран, подталкивание к референдумам раздора (та же Каталония в Испании), стимулирование центробежных процессов в ЕС, поддержка правых радикалов во Франции и много другое.

И если европейцам, живущим, в первую очередь, своими национальными интересами и проблемами в относительном комфорте и иллюзии собственной безопасности, такое запоздалое и частичное прозрение простительно, то нам – и обществу, и власти воюющей страны – точно нет.

- Возникает резонный вопрос – о чем в такой ситуации можно договориться в рамках «Минска»?

- Сами «минские договоренности» – это путинский проект, поддержанный европейцами, готовыми ценой украинского суверенитета и украинских территорий погасить горячую фазу конфликта. Они были очень умело навязаны слабовольной украинской власти, деморализованной Иловайской трагедией и Дебальцевским котлом, и одновременно занятой регистрацией новых офшоров, эвакуацией шоколадной фабрики из Мариуполя и спасением своего Липецкого актива, вместе с долей российского рынка кондитерских изделий.

«Минские договоренности» позволили Банковой отвлечь внимание украинского общества от вопроса ответственности военно-политического руководства страны за преступные решения и не менее преступное бездействие во время выхода группировки Гиркина из Славянска, российского массированного вторжения и окружения Иловайска и в период Дебальцевских событий.

Именно многолетнее топтание в «минском тупике» привело к тому, что РФ подошла к следующей фазе поглощения части Украины.

- Как можно этому противодействовать?

- Наши действия должны базироваться на понимании реальных целей Путина. И эти цели в принципе не подразумевают возможности с ним договориться. Путина можно только дожать. Причем, в первую очередь, объединенными усилиями Будапештских гарантов – США и Великобритании, а также части европейских стран, адекватно оценивающих угрозу цивилизованному миру, исходящую со стороны путинской России.

Нужно давать трезвые оценки и адекватно действовать. Необходимо довести санкции против России до уровня, достаточного для того, чтобы Путин и его орда убрались из Крыма и наших восточных территорий. Однако для этого мы сами должны стать примером полного использования собственного потенциала санкционного давления на Россию.

- Что именно мы можем сделать?

- Простой пример. В Симферополе есть оборонное предприятие завод «Фиолент». Он сегодня работает на российскую армию. Выпускает системы управления главным двигателем военных кораблей и микромашины военного назначения. И он же поставляет на территорию Украины электроинструмент, который можно приобрести в наших онлайн-магазинах. Таким образом, украинские ритейлеры за деньги украинских покупателей поддерживают предприятие, находящееся на захваченной Россией украинской территории и работающее в интересах армии государства-агрессора. Кроме прочего, подобный «бизнес» наполняет бюджет захваченного региона и позволяет Кремлю снизить дотации на его содержание. Сэкономленные деньги Москва тратит на убийство наших солдат на востоке и на разрушение нашей страны.

И таких примеров - уйма. Крымские заводы Фирташа по-прежнему продолжают работать на украинском сырье, завозимом по серым схемам.

Всё это должно быть проанализировало, каждая такая возможность перекрыта.

Одновременно мы должны расшатывать оккупационную власть в Крыму, Донецке и Луганске. Наша задача – не допустить реализации кремлевской мечты: превращения миллионов наших сограждан, живущих на оккупированных территориях, в оболваненную антиукраинскую массу.

Необходимо незамедлительно принимать закон, регулирующий вопросы ответственности коллаборантов за действия на оккупированных территориях. Главная задача такого закона – внести полную ясность в вопросе, кого на оккупированных территориях украинское государство считает жертвой российской агрессии и оккупации, а кого преступником. Это позволит сделать миллионы наших соотечественников осознанными сторонниками скорейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных Россией территорий.

- Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в июне посетить Европы. Примет участие в ряде саммитов, возможно, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Украинский вопрос точно будет подниматься. На что мы можем рассчитывать в ракурсе встречи Байдена-Путина и вообще в рамках европейского турне главы Белого дома?

- У новой американской администрации есть адекватное понимание происходящего в мире. В том числе поведения как России, так и партнеров США по НАТО, среди которых есть жаждущие «подышать» российским газом через трубу «Северного потока-2». В то же время присутствует традиционное для демократов желание некой перезагрузки американо-российских отношений и легкие иллюзии на эту тему. Но это – понимание американской администрации.

Для нас, безусловно, важны и приезд госсекретаря США Энтони Блинкена, и грядущий визит президента США Джо Байдена в Европу, его возможная встреча с Путиным. Но куда важнее – иметь собственную стратегию. И не бояться напоминать тем же США, той же Европе, что 27 лет назад Украина пошла на беспрецедентный шаг, отказавшись от ядерного вооружения. И имеет право не на точечную помощь и моральную поддержку, а на полноценную реализацию гарантий нашей безопасности и территориальной целостности.

- Что важно сделать Украине до этого европейского турне Байдена? К чему мы должны быть готовы – после?

- При всем уважении к нашим заокеанским партнерам, думать за нас и жить нашими национальными интересами они никогда не будут. Соответственно, сидеть и гадать, что же решат и о чем договорятся Байден с европейскими лидерами или с Путиным – последнее дело.

Украинской власти необходимо преодолеть комплекс «меншовартости», укоренившийся в первые годы войны. Крутыми надо быть не на экранах украинского телевидения, а на международных встречах и переговорах с гарантами. Только так мы сможем стать непосредственными участниками формирования международной повестки дня.

Задача украинского руководства – наконец-то выскочить из «минской колеи» и публично предложить, в первую очередь, украинскому народу стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и ОРДЛО. А далее, базируясь на понимании и поддержке собственного народа, и на беспрецедентном вкладе нашей страны в ядерное разоружение планеты, добиваться поддержки этой стратегии со стороны США и наших европейских партнеров. Тогда не придется каждый раз гадать на кофейной гуще, что же в отношении Украины решат лидеры других стран. Нам стоит хоть изредка пытаться смотреть на Украину глазами наших западных партнеров.

Сразу же возникнет множество вопросов к самим себе.

- И что это за вопросы?

- Это ведь украинское руководство молча согласилось с навязанным нам искусственным разделением вопросов деоккупации Крыма и ОРДЛО!

Это же у нас восьмой год не хватает духу заявить о своем праве и том, чего же мы ждем от Будапештских гарантов!

Это у нас «Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма» является лишь формально утвержденным документом, суть которого неведома народу, защищающему свою страну! А по ОРДЛО нет вообще ничего, кроме антиукраинского «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений»!

Для полной ясности стоит взять в руки эту самую «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма» и попытаться представить ее в качестве плана совместных действий, который Украина предложит США и нашим европейским партнерам…

Вопрос деоккупации Крыма и наших восточных территорий всегда и всем будет неудобен. Как агрессору, так и странам, в принципе поддерживающим Украину. Они всегда будут искать компромисс. А любой компромисс в этом вопросе – за счет нашего суверенитета и наших территорий.

Выход один – солировать в вопросе деоккупации наших территорий должен Киев! А чтобы официальный голос Украины не воспринимался нашими партнерами как тихий стон, он должен опираться на понимание и поддержку стратегии действий власти со стороны украинского народа. Чем не тема для единения нации?

- А что скажете об укреплении обороноспособности, о состоянии украинской армии?

- И до европейского турне Байдена, и после него мы должны быть готовыми воевать за свою страну. А для этого необходимо привести в порядок армию.

На сегодняшний день все по-прежнему держится на патриотизме солдат, защищающих свою землю. При этом министерская и военная верхушка в подавляющем большинстве работает на консервацию абсурда, подрывающего обороноспособность страны.

Армии нужны не разовые подачки в виде повышения зарплаты перед выборами, а современная система мотивации, четкая реализация социальных гарантий и соблюдение личных прав военнослужащих.

Армии нужны не ставленники новой власти, вместо ставленников старой, а карьерные лифты для военнослужащих, позволяющие лучшим стать впереди батальонов, бригад и всего украинского войска.

Армии нужны современное вооружение, военная техника и боеприпасы украинского производства, а не сорокалетний импортный хлам, завозимый коррумпированной министерской верхушкой по серым схемам. В трудную минуту, когда другие откажут, сославшись на тысячу «веских» причин, только отечественная оборонка сможет поддержать свою армию. Дело за малым – разблокировать испытания украинского оружия, остановленные коррупционерами и предателями интересов своей страны, и перестать «мыть» деньги украинских налогоплательщиков, по копейке собираемые на армию.

Ответы на эти вопросы, как и на предыдущие, надо искать в первую очередь в себе.

- Могут ли обвинение в госизмене, связанные с действиями в интересах РФ, и предъявленные одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого 13 мая отправили под домашний арест, принудить Кремль к миру?

- Никакими «кейсами Медведчука» принудить Кремль к миру невозможно. Но, безусловно, борьба с «пятой колонной» в нашей стране должна продолжаться. При этом следует понимать, что каждый такой шаг – прекращение вещания подконтрольных Кремлю «украинских» телеканалов, уголовное преследование Медведчука и его подельников, равно как и подготовка к празднованию 30-летия независимости Украины с военным парадом и запуском Крымской платформы – это факторы, провоцирующие Путина.

В 2014-м, когда на День Независимости проводился военный парад, не знаю, на что рассчитывал Порошенко. Ему и военному руководству следовало готовиться к тому, что ответ Путина будет. Таким ответом стало массированное вторжение регулярных войск РФ и окружение Иловайска, закончившееся трагедией.

То, что Путина раздражен и сейчас, – это хорошо. И нужно продолжать в том же духе. Но параллельно – неустанно заниматься укреплением обороноспособности Украины, работать с западными партнерами в направлении наращивания давления на РФ.

Также Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", что новое вторжение в Украину дорого обойдется Кремлю и сообщил, что у Запада есть рычаг, чтобы поставить режим Путина на грань разрушения и заставить уйти из Крыма и Донбасса.