Россия де-факто поглощает Донбасс: о чем говорится в свежей статье Bloomberg

Должностные лица ЕС официально обсуждают шаги РФ по интеграции частей восточной Украины, контролируемых прокремлевскими боевиками, также активно обговариваются возможные действия по оказанию поддержки Украине.

Об этом пишет Bloomberg в своей статье: ЕС заявляет, что Россия стремится к «де-факто интеграции» Восточной Украины, перевод которой публикует "Телеграф".

На этой неделе Европейский союз предоставил своим государствам-членам документ, в котором заявляется, что Россия пытается постепенно поглотить неподконтрольные Киеву части восточной Украины.

В документе, с которым ознакомились в издании Bloomberg, представители ЕС заявляют, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, «направлены на фактическую интеграцию в Россию неподконтрольных правительству Украины территорий». Сообщается, что Европейская служба внешнеполитической деятельности - ЕСВД, подготовит отчет по этому вопросу.

Россия неоднократно отрицала планы захвата территорий, заявляя, что она привержена уже зашедшему в тупик мирному соглашению 2015 года (речь о Минских соглашениях - Ред.), в соответствии с которым указанные территории должны получить существенную автономию в составе Украины.

Война разразилась в отколовшихся регионах сразу после аннексии Крыма президентом Владимиром Путиным в 2014 году. В то время как крупные боевые действия между украинской армией и поддерживаемыми Кремлем сепаратистами закончились уже на следующий год, тут, на востоке Украины, боевые действия продолжаются и сегодня, неуклонно увеличивая число официально зарегистрированных смертей, которых уже насчитывается более 13 тыс.

Большая автономия для донбасского региона потенциально может стать причиной отказа в отношении национальных целей Украины, таких как членство в НАТО и ЕС, против которых выступает Путин, но которые поддерживаются большинством населения страны.

Напряженность между бывшими советскими республиками резко возросла в прошлом месяце, когда Россия разместила в приграничной зоне (и в оккупированном Крыму. - Ред.) военную технику и более 100 тыс военнослужащих. И только после настойчивых призывов лидеров западных стран, войска были отведены от границы. В знак поддержки Украины госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе посетил Киев.

В документе ЕС представлены варианты действий, которые западные партнеры могут предпринять для укрепления Украины в ее противостоянии российской агрессии, в том числе:

усиление поддержки в борьбе с «гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации»;

оказание помощи украинской программе вакцинации от коронавируса, «особенно уязвимых групп населения с целью недопущения дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса»;

повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России;

реализация мер, способствующих дальнейшему непризнанию российских паспортов, выданных жителям Крыма и ОРДЛО;

рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Евросоюз подвергся критике за то, что не был так решителен, как США в санкциях против России. Согласно обнародованному документу, дальнейшие санкции будут зависеть от «будущего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

Ранее Украина также искала поддержки Брюсселя в вопросах ускорения процесса вступления в НАТО.

Как говорится в записке, попавшей в распоряжение издания Bloomberg, при обсуждении этого документа во вторник послы ЕС в европейском комитете по политике и безопасности разошлись во мнениях. Одна группа в целом поддержала сроки и содержание возможных действий.

Другие заявили, что в предложениях недостаточно внимания уделяется реформам, которые Украина должна провести сама - например, антикоррупционным мерам, и что государства-члены ЕС должны проводить больше обсуждений и консультаций, прежде чем говорить о сотрудничестве, связанном с программами безопасности.