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Россия де-факто поглощает Донбасс: о чем говорится в свежей статье Bloomberg

Россия де-факто поглощает Донбасс: о чем говорится в свежей статье Bloomberg
11:26 Сегодня Телеграф

Должностные лица ЕС официально обсуждают шаги РФ по интеграции частей восточной Украины, контролируемых прокремлевскими боевиками, также активно обговариваются возможные действия по оказанию поддержки Украине.

Об этом пишет Bloomberg в своей статье: ЕС заявляет, что Россия стремится к «де-факто интеграции» Восточной Украины, перевод которой публикует "Телеграф".

На этой неделе Европейский союз предоставил своим государствам-членам документ, в котором заявляется, что Россия пытается постепенно поглотить неподконтрольные Киеву части восточной Украины.

В документе, с которым ознакомились  в издании Bloomberg, представители ЕС заявляют, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, «направлены на фактическую интеграцию в Россию неподконтрольных правительству Украины территорий». Сообщается, что Европейская служба внешнеполитической деятельности - ЕСВД, подготовит отчет по этому вопросу.

Россия неоднократно отрицала планы захвата территорий, заявляя, что она привержена уже зашедшему в тупик мирному соглашению 2015 года (речь о Минских соглашениях - Ред.), в соответствии с которым указанные территории должны получить существенную автономию в составе Украины.

Война разразилась в отколовшихся регионах сразу после аннексии Крыма президентом Владимиром Путиным в 2014 году. В то время как крупные боевые действия между украинской армией и поддерживаемыми Кремлем сепаратистами закончились уже на следующий год, тут, на востоке Украины, боевые действия продолжаются и сегодня, неуклонно увеличивая число официально зарегистрированных смертей, которых уже насчитывается более 13 тыс.

Большая автономия для донбасского региона потенциально может стать причиной отказа в отношении национальных целей Украины, таких как членство в НАТО и ЕС, против которых выступает Путин, но которые поддерживаются большинством населения страны.

Напряженность между бывшими советскими республиками резко возросла в прошлом месяце, когда Россия разместила в приграничной зоне (и в оккупированном Крыму. - Ред.) военную технику и более 100 тыс военнослужащих.   И только после настойчивых призывов лидеров западных стран, войска были отведены от границы. В знак поддержки Украины госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе посетил Киев.

В документе ЕС представлены варианты действий, которые западные партнеры могут предпринять для укрепления Украины в ее противостоянии российской агрессии, в том числе:

  • усиление поддержки в борьбе с «гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации»;
  • оказание помощи украинской программе вакцинации от коронавируса, «особенно уязвимых групп населения с целью недопущения дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса»;
  • повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России;
  • реализация мер, способствующих дальнейшему непризнанию российских паспортов, выданных жителям Крыма и ОРДЛО;
  • рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Евросоюз подвергся критике за то, что не был так решителен, как США в санкциях против России. Согласно обнародованному документу, дальнейшие санкции будут зависеть от «будущего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

Ранее Украина также искала поддержки Брюсселя в вопросах ускорения процесса вступления в НАТО.

Как говорится в записке, попавшей в распоряжение издания Bloomberg, при обсуждении этого документа во вторник послы ЕС в европейском комитете по политике и безопасности разошлись во мнениях. Одна группа в целом поддержала сроки и содержание возможных действий.

Другие заявили, что в предложениях недостаточно внимания уделяется реформам, которые Украина должна провести сама - например, антикоррупционным мерам, и что государства-члены ЕС должны проводить больше обсуждений и консультаций, прежде чем говорить о сотрудничестве, связанном с программами безопасности.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Украина, ЕС, Россия, Европейский союз, Конфликт, Интеграция, захват территории.
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