Украина перебрасывает на границу с Беларусью тысячи силовиков: подробности (фото)

В ГПСУ утверждают, что в настоящее время украинской границе ничего не угрожает

На фоне обострения ситуации на польско-белорусской границе, где сотни мигрантов предпринимают попытки прорваться в Европу, Украина решила усилить охрану государственной границы с Беларусью. Туда перебросят 8,5 тысячи силовиков.

Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По информации ведомства, охрану украино-белорусской границы проверил министр внутренних дел Денис Монастырский. Силовиков опрокинули и развернули в потенциальных местах, где мигранты из соседней Беларуси могли бы попасть в Украину.

Как отметил глава МВД, к охране государственной границы привлекут около 8,5 тысячи военнослужащих и сотрудников полиции. В их числе — 3 тысячи пограничников, 3,5 тысячи нацгвардейцев, 2 тысячи полицейских.

Кроме того, на месте будет дежурить авиация Министерства внутренних дел — 15 вертолетов, которые при необходимости будут перебрасывать украинских военных на границу.

Монастырский также заявил о создании так называемой "интеллектуальной границы", которая обойдется госбюджету Украины в 17 миллиардов гривен.

При этом, по словам главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, угрозы для Украины со стороны Беларуси пока нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в понедельник, 8 ноября, на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали огромную колонну мигрантов — сотни людей с рюкзаками двигались в пункт пропуска "Брузги" в сопровождении силовиков. МВД Польши сообщило о первых попытках прорыва границы мигрантами.

О том, что происходит на границе между странами какие могут быть угрозы Украине, рассказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.