Україна перекидає на кордон із Білоруссю тисячі силовиків: подробиці (фото)

У ДПСУ стверджують, що наразі українському кордону нічого не загрожує

На фоні загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні, де сотні мігрантів роблять спроби прорватися у Європу, Україна вирішила посилити охорону державного кордону, який межує з Білоруссю. Туди перекинуть 8,5 тисяч силовиків.

Про це у четвер, 11 листопада, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією відомства, охорону україно-білоруського кордону перевірив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Силовиків перекинули та розгорнули у потенційних місцях, де мігранти із сусідньої Білорусі могли б потрапити в Україну.

Як зазначив голова МВС, до охорони державного кордону залучать близько 8,5 тисяч військовослужбовців та співробітників поліції. У їх числі — 3 тисяч прикордонників, 3,5 тисячі нацгвардійців, 2 тисячі поліціянтів.

Крім того, на місці чергуватиме авіація Міністерства внутрішніх справ — 15 вертольотів, які, за необхідності, перекидатимуть українських військових на кордон.

Монастирський також заявив про створення так званого "інтелектуального кордону", який обійдеться держбюджету України у 17 мільярдів гривень.

При цьому, за словами голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, наразі загрози для України з боку Білорусі немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у понеділок, 8 листопада, на кордоні між Білоруссю та Польщею зафіксували величезну колону мігрантів — сотні людей із рюкзаками рухалися до пункту пропуску "Брузги" у супроводі силовиків. МВС Польщі повідомило про перші спроби прориву кордону мігрантами.

Про те, що відбувається на кордоні між країнами і які можуть бути загрози для України, розповів директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда.