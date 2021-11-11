Рус

Україна перекидає на кордон із Білоруссю тисячі силовиків: подробиці (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
56
Україна перекидає на кордон із Білоруссю тисячі силовиків: подробиці (фото) Новина оновлена 11 листопада 2021, 23:11

У ДПСУ стверджують, що наразі українському кордону нічого не загрожує

На фоні загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні, де сотні мігрантів роблять спроби прорватися у Європу, Україна вирішила посилити охорону державного кордону, який межує з Білоруссю. Туди перекинуть 8,5 тисяч силовиків.

Про це у четвер, 11 листопада, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією відомства, охорону україно-білоруського кордону перевірив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Силовиків перекинули та розгорнули у потенційних місцях, де мігранти із сусідньої Білорусі могли б потрапити в Україну.

Як зазначив голова МВС, до охорони державного кордону залучать близько 8,5 тисяч військовослужбовців та співробітників поліції. У їх числі — 3 тисяч прикордонників, 3,5 тисячі нацгвардійців, 2 тисячі поліціянтів.

Крім того, на місці чергуватиме авіація Міністерства внутрішніх справ — 15 вертольотів, які, за необхідності, перекидатимуть українських військових на кордон.

Монастирський також заявив про створення так званого "інтелектуального кордону", який обійдеться держбюджету України у 17 мільярдів гривень.

При цьому, за словами голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, наразі загрози для України з боку Білорусі немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у понеділок, 8 листопада, на кордоні між Білоруссю та Польщею зафіксували величезну колону мігрантів — сотні людей із рюкзаками рухалися до пункту пропуску "Брузги" у супроводі силовиків. МВС Польщі повідомило про перші спроби прориву кордону мігрантами.

Про те, що відбувається на кордоні між країнами і які можуть бути загрози для України, розповів директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда.

Теги:
#Україна #Мігранти #Білорусь #МВС #Кордон #Денис Монастирський
Головне за день
Україна
Підсумки дня 11 листопада: Харків знову шокував країну, Леросу вручили підозру, а Ткаченко подав у відставку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головне за день
Підсумки дня 11 листопада: Харків знову шокував країну, Леросу вручили підозру, а Ткаченко подав у відставку
Дата публікації
Категорія
Toyota, під колесами якої опинилися діти
Струс мозку та забої: що відомо про стан дітей, які постраждали в ДТП у Харкові
Дата публікації
Категорія
Українців потішать новим податком
Українців змусять сплачувати податок на дорогі покупки: хто потрапить під приціл і як покарають ухилянтів
Дата публікації
Категорія
Україна опинилася в умовах гострого дефіциту енергоресурсів
Чи замерзне Україна цієї зими і чому ми опинилися без вугілля, газу та електрики
Дата публікації
Категорія
Подорожі до країн ЄС
В’їзд для українців до ЄС: у які країни та на яких умовах можуть потрапити туристи