Укр

Рвали колючую проволоку: группе мигрантов из Беларуси удалось прорваться в Польшу (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Польские полицейские снимали происходящее на видео Новость обновлена 12 ноября 2021, 11:38
Польские полицейские снимали происходящее на видео

Это уже не первая попытка мигрантов взять польскую границу штурмом

В пятницу, 12 ноября, около сотни сирийских мигрантов совершили прорыв польской границы с территории Беларуси.

Об инциденте сообщает издание "Sputnik Беларусь".

Известно, что повреждение забора на границе произошло ближе к 11 утра (по киевскому времени) рядом с пунктом пропуска "Брузги".

Вероятное место прорыва мигрантов
Вероятное место прорыва мигрантов

Польские правоохранители якобы не вмешивались в происходящее, а лишь фиксировали нарушителей на камеру.

На территорию Польши мигранты попали, повредив забор из колючей проволоки. Это уже далеко не первая подобная попытка "прорваться" в Евросоюз за последние несколько дней.

Предыдущая, к слову, состоялась в среду, 10 ноября. Тогда мигранты действовали сразу в двух местах — неподалеку Крынки и Бяловежа. 

Несмотря на сопротивление, польская сторона все равно отыскала всех незаконно прибывших в страну людей и отправила их назад в Беларусь.

Пока между Польшей и Беларусью не закрыто транспортное сообщение, однако работа некоторых пунктов пропуска ограничена на неопределенный срок. 

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в миграционном кризисе Беларуси может пострадать и Украина. Поэтому в отечественном МВД уже предполагают, что на границе с РБ придется возвести разграничительную стену.

Теги:
#Сирия #Мигранты #Польша #Беларусь
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