Рвали колючую проволоку: группе мигрантов из Беларуси удалось прорваться в Польшу (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 251
Это уже не первая попытка мигрантов взять польскую границу штурмом
В пятницу, 12 ноября, около сотни сирийских мигрантов совершили прорыв польской границы с территории Беларуси.
Об инциденте сообщает издание "Sputnik Беларусь".
Известно, что повреждение забора на границе произошло ближе к 11 утра (по киевскому времени) рядом с пунктом пропуска "Брузги".
Польские правоохранители якобы не вмешивались в происходящее, а лишь фиксировали нарушителей на камеру.
На территорию Польши мигранты попали, повредив забор из колючей проволоки. Это уже далеко не первая подобная попытка "прорваться" в Евросоюз за последние несколько дней.
Предыдущая, к слову, состоялась в среду, 10 ноября. Тогда мигранты действовали сразу в двух местах — неподалеку Крынки и Бяловежа.
Несмотря на сопротивление, польская сторона все равно отыскала всех незаконно прибывших в страну людей и отправила их назад в Беларусь.
Пока между Польшей и Беларусью не закрыто транспортное сообщение, однако работа некоторых пунктов пропуска ограничена на неопределенный срок.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в миграционном кризисе Беларуси может пострадать и Украина. Поэтому в отечественном МВД уже предполагают, что на границе с РБ придется возвести разграничительную стену.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-