Укр

Русские десантники погибли в Беларуси: момент столкновения в воздухе попал на видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Парашютисты Новость обновлена 13 ноября 2021, 08:00
Парашютисты

Трагедия произошла в Гродненской области.

Два российских десантника погибли во время парашютного прыжка в Беларуси. Сообщается, что высадку войск репетировали возле места, где мигранты прорвали границу Беларуси и Польши. Два парашютиста столкнулись в воздухе, оба погибли.  

Об этом сообщает объединение BYPOL.

Отмечается, что один из погибших был солдатом срочной службы, второй — офицером. Момент их столкновения в воздухе засняли на видео. В Минобороны РФ сообщают, что их "купола" сложились.

Отработка десантирования была в Гродненской области, предварительно — на Гожском полигоне неподалеку от пункта пропуска "Брузги", где был прорыв. 

Согласно планам учений около 250 десантников должны были десантироваться парашютным способом и отработать вместе с белорусскими войсками сценарий захвата объектов и уничтожения противника. 

Ранее "Телеграф" писал, что в России в Сибири произошла авиакатастрофа — разбился белорусский транспортный самолет, перевозивших хозтовары. Среди тех, кто погиб в результате катастрофы, были украинцы — один из них был вторым пилотом

Теги:
#Беларусь #Парашют #Российские десантники
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