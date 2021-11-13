Русские десантники погибли в Беларуси: момент столкновения в воздухе попал на видео
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Трагедия произошла в Гродненской области.
Два российских десантника погибли во время парашютного прыжка в Беларуси. Сообщается, что высадку войск репетировали возле места, где мигранты прорвали границу Беларуси и Польши. Два парашютиста столкнулись в воздухе, оба погибли.
Об этом сообщает объединение BYPOL.
Отмечается, что один из погибших был солдатом срочной службы, второй — офицером. Момент их столкновения в воздухе засняли на видео. В Минобороны РФ сообщают, что их "купола" сложились.
Отработка десантирования была в Гродненской области, предварительно — на Гожском полигоне неподалеку от пункта пропуска "Брузги", где был прорыв.
Согласно планам учений около 250 десантников должны были десантироваться парашютным способом и отработать вместе с белорусскими войсками сценарий захвата объектов и уничтожения противника.
Ранее "Телеграф" писал, что в России в Сибири произошла авиакатастрофа — разбился белорусский транспортный самолет, перевозивших хозтовары. Среди тех, кто погиб в результате катастрофы, были украинцы — один из них был вторым пилотом.
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