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Известны имена украинцев, погибших в авиакатастрофе в России: подробности и видео

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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То, что осталось от Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" Новость обновлена 03 ноября 2021, 15:55
То, что осталось от Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно"

Среди погибших — двое наших сограждан, один из которых был вторым пилотом

Стали известны имена всех погибших в авиакатастрофе Ан-12 в российской Сибири. Среди 7 жертв — двое украинцев: второй пилот — 50-летний Олег Щучка, а также 60-летний Александр Чуприненко, должность которого на грузовом авиасудне пока не уточняется.

Согласно информации местных Телеграмм-каналов, в авиакатастрофе не выжил никто, а полный список жертв выглядит так:

  • Егоров Александр Николаевич 1958 года рождения, гражданин РФ, — КВС, пилот;
  • Щучка Олег Валерьевич 1971 года рождения, гражданин Украины, — второй пилот;
  • Чуприненко Александр Борисович 1961 года рождения, гражданин Украины;
  • Сергеев Андрей Евгеньевич, гражданин Республики Беларусь; 
  • Кропотлив Юрий Николаевич, гражданин РФ; 
  • Гармоненко Дмитрий Иванович, гражданин Республики Беларусь;
  • Карпов Максим Михайлович 1995 года рождения, гражданин Республики Беларусь.

Напомним, что Ан-12 с 7 людьми на борту потерпел крушение при заходе на посадку возле иркутского аэропорта. В регионе была плохая видимость, и грузовой самолет белорусской авиакомпании "Гродно" не смог совершить посадку с первого раза и пошел на второй круг. В результате, он пропал с радаров. А вскоре обнаружили пожар площадью в 100 "квадратов" в 7 км от аэропорта и то, что осталось от воздушного судна. Увы, никому выжить не удалось.

Ранее "Телеграф" опубликовал момент падения самолета в Подмосковье, где также погибли люди.

Теги:
#Авиакатастрофа #Россия #Сибирь #Крушение самолета
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