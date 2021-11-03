Известны имена украинцев, погибших в авиакатастрофе в России: подробности и видео

Среди погибших — двое наших сограждан, один из которых был вторым пилотом

Стали известны имена всех погибших в авиакатастрофе Ан-12 в российской Сибири. Среди 7 жертв — двое украинцев: второй пилот — 50-летний Олег Щучка, а также 60-летний Александр Чуприненко, должность которого на грузовом авиасудне пока не уточняется.

Согласно информации местных Телеграмм-каналов, в авиакатастрофе не выжил никто, а полный список жертв выглядит так:

Егоров Александр Николаевич 1958 года рождения, гражданин РФ, — КВС, пилот;

Щучка Олег Валерьевич 1971 года рождения, гражданин Украины, — второй пилот;

Чуприненко Александр Борисович 1961 года рождения, гражданин Украины;

Сергеев Андрей Евгеньевич, гражданин Республики Беларусь;

Кропотлив Юрий Николаевич, гражданин РФ;

Гармоненко Дмитрий Иванович, гражданин Республики Беларусь;

Карпов Максим Михайлович 1995 года рождения, гражданин Республики Беларусь.

Напомним, что Ан-12 с 7 людьми на борту потерпел крушение при заходе на посадку возле иркутского аэропорта. В регионе была плохая видимость, и грузовой самолет белорусской авиакомпании "Гродно" не смог совершить посадку с первого раза и пошел на второй круг. В результате, он пропал с радаров. А вскоре обнаружили пожар площадью в 100 "квадратов" в 7 км от аэропорта и то, что осталось от воздушного судна. Увы, никому выжить не удалось.

Ранее "Телеграф" опубликовал момент падения самолета в Подмосковье, где также погибли люди.