В РФ рухнул и загорелся самолет с пассажирами: на борту были украинцы

Губернатор Иркутской области говорит, что погибли граждане России, Беларуси и Украины

В России в Иркутске 3 ноября около 15:00 произошла авиакатастрофа: самолет Ан-12 с 7 людьми на борту потерпел крушение при заходе на посадку. По предварительным данным, на борту были и украинцы.

По информации местных Телеграмм-каналов, которые ссылаются на губернатора Иркутской области и МЧС, в регионе плохая видимость, и грузовой самолет белорусской авиакомпании "Гродно" не смог совершить посадку с первого раза и пошел на второй круг. В результате, он пропал с радаров. А вскоре обнаружили пожар площадью в 100 "квадратов" в 7 км от аэропорта и то, что осталось от воздушного судна.

То, что осталось от самолета Ан-12

На момент выхода новости найдены останки 5 человек. На борту, который перевозил хозтовары в Иркутск из Якутска, были россияне, белорусы и украинцы — так говорят в местной обладминистрации.

Информации о возможной гибели украинцев в нашем МИД пока не предоставили.

Ранее "Телеграф" опубликовал момент падения самолета в Подмосковье на территории российского аэроклуба "Аэроклассика", в котором также погибли люди.