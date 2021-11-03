Укр

В РФ рухнул и загорелся самолет с пассажирами: на борту были украинцы

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Самолет упал и загорелся: огонь охватил площадь в 100 "квадратов" Новость обновлена 03 ноября 2021, 15:56
Самолет упал и загорелся: огонь охватил площадь в 100 "квадратов"

Губернатор Иркутской области говорит, что погибли граждане России, Беларуси и Украины

В России в Иркутске 3 ноября около 15:00 произошла авиакатастрофа: самолет Ан-12 с 7 людьми на борту потерпел крушение при заходе на посадку. По предварительным данным, на борту были и украинцы.

По информации местных Телеграмм-каналов, которые ссылаются на губернатора Иркутской области и МЧС, в регионе плохая видимость, и грузовой самолет белорусской авиакомпании "Гродно" не смог совершить посадку с первого раза и пошел на второй круг. В результате, он пропал с радаров. А вскоре обнаружили пожар площадью в 100 "квадратов" в 7 км от аэропорта и то, что осталось от воздушного судна.

То, что осталось от самолета Ан-12
То, что осталось от самолета Ан-12

На момент выхода новости найдены останки 5 человек. На борту, который перевозил хозтовары в Иркутск из Якутска, были россияне, белорусы и украинцы — так говорят в местной обладминистрации.

Информации о возможной гибели украинцев в нашем МИД пока не предоставили.

Ранее "Телеграф" опубликовал момент падения самолета в Подмосковье на территории российского аэроклуба "Аэроклассика", в котором также погибли люди.

Теги:
#Авиакатастрофа #Россия #Жертвы #Крушение
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