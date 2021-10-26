В Подмосковье разбился самолет с людьми: момент с необычным падением попал на видео

Крушение произошло за считанные секунды

В России произошла очередная авиакатастрофа — в этот раз рухнул самолет неподалеку от Москвы.

Подробности инцидента сообщают росСМИ.

В невероятное крутое пике свалился небольшое легкомоторное судно, которое летало на территории аэроклуба "Аэроклассика". Расположено это учреждение в деревне Ватулино в Подмосковье.

Самолет марки "Аэропракт А-22" находился в воздухе несколько минут. Очевидцам удалось заснять и полет, и само падение судна.

Известно, что на борту находилось двое пассажиров. В результате крушения не выжил никто, а от самолета остались лишь незначительные обломки.

От корпуса уцелел только хвост

К тому же, сразу после жесткого приземления корпус транспортного средства вспыхнул посреди поля. Разбираться с последствиями аварии пришлось прибывшим на место происшествия спасателям.

От самолета остались лишь щепки

Спасатели тушили возгорание после аварии

Причина падения самолета неизвестна. В данный момент над выяснением обстоятельств работают сотрудники российского следственного комитета.

Это далеко не первый самолет, который разбивается в России за последний месяц. Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал подробности крушения воздушного судна в российском Татарстане.