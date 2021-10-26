В Подмосковье разбился самолет с людьми: момент с необычным падением попал на видео
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Крушение произошло за считанные секунды
В России произошла очередная авиакатастрофа — в этот раз рухнул самолет неподалеку от Москвы.
Подробности инцидента сообщают росСМИ.
В невероятное крутое пике свалился небольшое легкомоторное судно, которое летало на территории аэроклуба "Аэроклассика". Расположено это учреждение в деревне Ватулино в Подмосковье.
Самолет марки "Аэропракт А-22" находился в воздухе несколько минут. Очевидцам удалось заснять и полет, и само падение судна.
Известно, что на борту находилось двое пассажиров. В результате крушения не выжил никто, а от самолета остались лишь незначительные обломки.
К тому же, сразу после жесткого приземления корпус транспортного средства вспыхнул посреди поля. Разбираться с последствиями аварии пришлось прибывшим на место происшествия спасателям.
Причина падения самолета неизвестна. В данный момент над выяснением обстоятельств работают сотрудники российского следственного комитета.
Это далеко не первый самолет, который разбивается в России за последний месяц. Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал подробности крушения воздушного судна в российском Татарстане.
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