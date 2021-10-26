Укр

В Подмосковье разбился самолет с людьми: момент с необычным падением попал на видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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От воздушного судна остались лишь обломки
От воздушного судна остались лишь обломки

Крушение произошло за считанные секунды

В России произошла очередная авиакатастрофа — в этот раз рухнул самолет неподалеку от Москвы.

Подробности инцидента сообщают росСМИ.

В невероятное крутое пике свалился небольшое легкомоторное судно, которое летало на территории аэроклуба "Аэроклассика". Расположено это учреждение в деревне Ватулино в Подмосковье.

Самолет марки "Аэропракт А-22" находился в воздухе несколько минут. Очевидцам удалось заснять и полет, и само падение судна.

Известно, что на борту находилось двое пассажиров. В результате крушения не выжил никто, а от самолета остались лишь незначительные обломки. 

От корпуса уцелел только хвост
От корпуса уцелел только хвост

К тому же, сразу после жесткого приземления корпус транспортного средства вспыхнул посреди поля. Разбираться с последствиями аварии пришлось прибывшим на место происшествия спасателям. 

От самолета остались лишь щепки
От самолета остались лишь щепки
Спасатели тушили возгорание после аварии
Спасатели тушили возгорание после аварии

Причина падения самолета неизвестна. В данный момент над выяснением обстоятельств работают сотрудники российского следственного комитета.

Это далеко не первый самолет, который разбивается в России за последний месяц. Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал подробности крушения воздушного судна в российском Татарстане.

Теги:
#Авиакатастрофа #Россия #Подмосковье #Самолет #Крушение самолета
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