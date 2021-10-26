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У Підмосков’ї розбився літак з людьми: момент із незвичайним падінням потрапив на відео

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Від повітряного судна залишилися лише уламки
Від повітряного судна залишилися лише уламки

Аварія сталася за лічені секунди

У Росії сталася чергова авіакатастрофа — цього разу впав літак неподалік від Москви.

Подробиці інциденту повідомляють росЗМІ.

У неймовірне круте піке звалився невелике легкомоторне судно, яке літало на території аероклубу "Аерокласіка". Розташоване це установа в селі Ватуліно в Підмосков’ї.

Літак марки "Аеропракт А-22" знаходився в повітрі кілька хвилин. Очевидцям вдалося зняти і політ, і саме падіння судна.

Відомо, що на борту перебувало двоє пасажирів. У результаті катастрофи не вижив ніхто, а от літака залишилися лише незначні уламки.

Від корпусу вцілів тільки хвіст
Від корпусу вцілів тільки хвіст

До того ж, відразу після жорсткого приземлення корпус транспортного засобу спалахнув посеред поля. Розбиратися з наслідками аварії довелося прибулим на місце події рятувальникам.

Від літака залишилися лише друзки
Від літака залишилися лише друзки
Рятувальники гасили загоряння після аварії
Рятувальники гасили загоряння після аварії

Причина падіння літака невідома. В даний момент над з’ясуванням обставин працюють співробітники російського слідчого комітету.

Це далеко не перший літак, який розбивається в Росії за останній місяць. Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав подробиці падіння повітряного судна в російському Татарстані.

Теги:
#Авіакатастрофа #Росія #Підмосков'ї #Літак #Падіння літака
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