У Підмосков’ї розбився літак з людьми: момент із незвичайним падінням потрапив на відео
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Аварія сталася за лічені секунди
У Росії сталася чергова авіакатастрофа — цього разу впав літак неподалік від Москви.
Подробиці інциденту повідомляють росЗМІ.
У неймовірне круте піке звалився невелике легкомоторне судно, яке літало на території аероклубу "Аерокласіка". Розташоване це установа в селі Ватуліно в Підмосков’ї.
Літак марки "Аеропракт А-22" знаходився в повітрі кілька хвилин. Очевидцям вдалося зняти і політ, і саме падіння судна.
Відомо, що на борту перебувало двоє пасажирів. У результаті катастрофи не вижив ніхто, а от літака залишилися лише незначні уламки.
До того ж, відразу після жорсткого приземлення корпус транспортного засобу спалахнув посеред поля. Розбиратися з наслідками аварії довелося прибулим на місце події рятувальникам.
Причина падіння літака невідома. В даний момент над з’ясуванням обставин працюють співробітники російського слідчого комітету.
Це далеко не перший літак, який розбивається в Росії за останній місяць. Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав подробиці падіння повітряного судна в російському Татарстані.
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