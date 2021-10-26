У Підмосков’ї розбився літак з людьми: момент із незвичайним падінням потрапив на відео

Аварія сталася за лічені секунди

У Росії сталася чергова авіакатастрофа — цього разу впав літак неподалік від Москви.

Подробиці інциденту повідомляють росЗМІ.

У неймовірне круте піке звалився невелике легкомоторне судно, яке літало на території аероклубу "Аерокласіка". Розташоване це установа в селі Ватуліно в Підмосков’ї.

Літак марки "Аеропракт А-22" знаходився в повітрі кілька хвилин. Очевидцям вдалося зняти і політ, і саме падіння судна.

Відомо, що на борту перебувало двоє пасажирів. У результаті катастрофи не вижив ніхто, а от літака залишилися лише незначні уламки.

Від корпусу вцілів тільки хвіст

До того ж, відразу після жорсткого приземлення корпус транспортного засобу спалахнув посеред поля. Розбиратися з наслідками аварії довелося прибулим на місце події рятувальникам.

Від літака залишилися лише друзки

Рятувальники гасили загоряння після аварії

Причина падіння літака невідома. В даний момент над з’ясуванням обставин працюють співробітники російського слідчого комітету.

Це далеко не перший літак, який розбивається в Росії за останній місяць. Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав подробиці падіння повітряного судна в російському Татарстані.