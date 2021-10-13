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Перед падінням зробив сальто: момент аварії літака в Росії потрапив на відео

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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L-410 після авіакатастрофи в Татарстані Новина оновлена 13 жовтня 2021, 11:43
L-410 після авіакатастрофи в Татарстані

У Татарстані літак вже йшов на посадку, але щось пішло не так

Через три доби після аварії в російському Татарстані пасажирського літака L-410, на борту якого перебували 23 людини, з’явилося відео з моментом його падіння.

Запис останніх секунд життя 16 людей, які, в результаті, загинули, опублікували російські Телеграм-канали.

На відео видно, як літак заходив на посадку, проте з невідомих причин нахилився в бік, зробив "сальто" і звалився на землю. Сімом пасажирам вдалося вижити: за їх життя продовжують боротися медики.

Відомо, що повітряне судно належало Мензелінському аероклубу. На борту L-410 під час аварії перебували парашутисти і два пілоти — обидва загинули.

Після авіакатастрофи родичі загиблих пілотів заявили, що літак був в жахливому стані і пілоти давно скаржилися на несправності. Цю версію зараз перевіряють слідчі, які встановили, що повітряне судно розбилося через відмову лівого двигуна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, з’явилося фото пасажирського літака L-410 до падіння і перша версія катастрофи.

Теги:
#Авіакатастрофа #Татарстан #Аварії літака #Відеофакт
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