У Татарстані впав пасажирський літак, пілоти і багато пасажирів загинули: всі подробиці (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 34
Сімох людей вдалося дістати з-під уламків живими
У Татарстані (РФ) зазнав аварії пасажирський літак L-410, на борту якого перебували 23 людини. За попередньою інформацією, загинули 15 осіб, в числі яких обидва пілоти.
Про це у неділю, 10 жовтня, повідомляє Telegram-канал Mash.
Відомо, що повітряне судно належало мензелінському аероклубу. На борту L-410 під час аварії перебували 20 парашутистів і два пілоти. Після трощі на місце відразу направили швидку допомогу і співробітників профільних служб.
Відразу ж стало відомо про трьох загиблих і трьох постраждалих, проте інформація у різних джерелах відрізняється.
За інформацією МНС, з-під уламків літака, що впав вдалося витягти сімох живих пасажирів. Всіх їх госпіталізували.
Також у міністерстві уточнили, що на судні в момент аварії перебували 23 людини і показали кадри з місця аварії. До слова, борт судна залишився практично цілий.
За інформацією Telegram-каналу SHOT, жертвами авіакатастрофи стали 15 осіб. Ще семеро пасажирів вижили і були госпіталізовані.
За попередніми даними, у судна відмовив двигун, а під час жорсткої посадки літак влетів у паркан.
У мережі також з’явився список парашутистів, які перебували на борту літака.
А канал Mash Iptash пише, що обидва пілоти літак L-410 загинули на місці аварії. Також стало відомо, що літак був випущений в 1987 році.
Варто відзначити, що буквально 12 вересня в Іркутській області (РФ) розбився такий же пасажирський літак L-410. За попередньою версією, у повітряного судна сталася відмова двигуна. У той день загинули три людини, у їх числі обидва пілоти.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що за літо 2021 року в Росії відбулося більше десяти авіакатастроф, в яких загинуло 52 людей.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-