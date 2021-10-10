У Татарстані впав пасажирський літак, пілоти і багато пасажирів загинули: всі подробиці (фото, відео)

Сімох людей вдалося дістати з-під уламків живими

У Татарстані (РФ) зазнав аварії пасажирський літак L-410, на борту якого перебували 23 людини. За попередньою інформацією, загинули 15 осіб, в числі яких обидва пілоти.

Про це у неділю, 10 жовтня, повідомляє Telegram-канал Mash.

Відомо, що повітряне судно належало мензелінському аероклубу. На борту L-410 під час аварії перебували 20 парашутистів і два пілоти. Після трощі на місце відразу направили швидку допомогу і співробітників профільних служб.

Відразу ж стало відомо про трьох загиблих і трьох постраждалих, проте інформація у різних джерелах відрізняється.

За інформацією МНС, з-під уламків літака, що впав вдалося витягти сімох живих пасажирів. Всіх їх госпіталізували.

Також у міністерстві уточнили, що на судні в момент аварії перебували 23 людини і показали кадри з місця аварії. До слова, борт судна залишився практично цілий.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, жертвами авіакатастрофи стали 15 осіб. Ще семеро пасажирів вижили і були госпіталізовані.

За попередніми даними, у судна відмовив двигун, а під час жорсткої посадки літак влетів у паркан.

У мережі також з’явився список парашутистів, які перебували на борту літака.

А канал Mash Iptash пише, що обидва пілоти літак L-410 загинули на місці аварії. Також стало відомо, що літак був випущений в 1987 році.

Варто відзначити, що буквально 12 вересня в Іркутській області (РФ) розбився такий же пасажирський літак L-410. За попередньою версією, у повітряного судна сталася відмова двигуна. У той день загинули три людини, у їх числі обидва пілоти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за літо 2021 року в Росії відбулося більше десяти авіакатастроф, в яких загинуло 52 людей.