Літо 2021 року в Росії стало рекордним за кількістю авіакатастроф — розбилося 10 літаків і вертольотів

У РФ сильно впало якість підготовки пілотів і технічного персоналу

Бомбардувальник СУ-24, що розбився під Перм’ю, став десятим російським повітряним судном, яке зазнало аварії за літо 2021 року. Блогер Юрій Бутусов вважає, що це говорить про очевидні системні проблеми російської авіації.

"Літо 2021 року у Росії стало рекордним за кількістю авіакатастроф — розбилося 10 літаків і вертольотів, це більше, ніж в будь-якій іншій країні світу, більше ніж у всіх країнах НАТО разом узятих. Загинуло 52 людини.

Знищені 4 бойових літаки і 1 пожежний гідролітак Міноборони РФ, розбилися 1 рейсовий пасажирський літак, 1 чартерний пасажирський літак і 1 чартерний пасажирський вертоліт, 1 навчальний і 1 випробувальний літаки.

1. Су-24 — сьогодні, 27.08 розбився у Пермському краї під час перельоту в результаті несправності;

2. МіГ-29СМТ — 23.08 згорів на землі в Астраханській області після виконання польотів в результаті несправності;

3. МіГ-29СМТ — 18.08 розбився в Астраханській області в навчальному польоті в результаті помилки пілота, 1 людина загинула;

4. Іл-112В — 17.08 розбився в Московській область у випробувальному польоті в результаті несправності, 3 людини загинуло;

5. Бе-200 — 14.08 розбився в Туреччині в результаті помилки пілота, 8 осіб загинуло;

6. Мі-8 — 12.08 розбився на Камчатці в результаті помилки пілота, 8 осіб загинуло;

7. Су-35 — 31.07 розбився на Сахаліні в результаті помилки пілота і керівника польотів;

8. Ан-28 — 16.07 розбився в Томській області в результаті несправності.

9. Ан-26 — 6.07 розбився на Камчатці в результаті помилки пілота, 28 осіб загинуло.

10. L-410 — 19.06 розбився в Кемерово в результаті помилки пілота, 4 людини загинуло.

Така серія катастроф показує очевидні системні проблеми російської авіації. Падіння якості підготовки пілотів і технічного персоналу, при чому особливо помітний у військовій авіації, слабкий технічний контроль, широке застосування застарілої авіатехніки і технічні проблеми нових літаків", — написав Бутусов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі з’явилися фото аварії бомбардувальника СУ-24, який впав під Перм’ю.