В России разбился бомбардировщик Су-24: место аварии сняли с воздуха
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Бомбардировщик упал в лесистой местности
Под российской Пермью разбился бомбардировщик СУ-24. По предварительной информации, у самолета отказала техника, однако пилотам удалось катапультироваться.
Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает "Интерфакс".
Известно, что самолет потерпел крушение в Верещагинском районе, между деревнями Кривчана и Сепыч. Как пишет Telegram-канал Mash, на месте аварии раздался взрыв, после чего очевидцы увидели дым и двух парашютистов.
Позже пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что бомбардировщик СУ-24 направлялся на авиаремонтное предприятие на плановый ремонт, однако за 95 километров на запад от Перми разбился.
Также известно, что бомбардировщик упал в лесистой местности, не задев жилых домов и прочих объектов инфраструктуры. На место происшествия отправили вертолет спасателей, чтобы эвакуировать летчиков.
Место крушения бомбардировщика сняли с воздуха:
Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее в России разбился новейший военный самолет Ил-112В. На судне произошло возгорание в двигателе, вследствие чего он потерпел крушения. Во время авиакатастрофы близ аэродрома Кубинка в Подмосковье погибли три человека.
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