В России разбился бомбардировщик Су-24: место аварии сняли с воздуха

Бомбардировщик упал в лесистой местности

Под российской Пермью разбился бомбардировщик СУ-24. По предварительной информации, у самолета отказала техника, однако пилотам удалось катапультироваться.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает "Интерфакс".

Известно, что самолет потерпел крушение в Верещагинском районе, между деревнями Кривчана и Сепыч. Как пишет Telegram-канал Mash, на месте аварии раздался взрыв, после чего очевидцы увидели дым и двух парашютистов.

Позже пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что бомбардировщик СУ-24 направлялся на авиаремонтное предприятие на плановый ремонт, однако за 95 километров на запад от Перми разбился.

Также известно, что бомбардировщик упал в лесистой местности, не задев жилых домов и прочих объектов инфраструктуры. На место происшествия отправили вертолет спасателей, чтобы эвакуировать летчиков.

Место крушения бомбардировщика сняли с воздуха:

Место крушения СУ-24 под Пермью

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее в России разбился новейший военный самолет Ил-112В. На судне произошло возгорание в двигателе, вследствие чего он потерпел крушения. Во время авиакатастрофы близ аэродрома Кубинка в Подмосковье погибли три человека.