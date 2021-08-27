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Лето 2021 года в России стало рекордным по числу авиакатастроф - разбилось 10 самолетов и вертолетов

Автор
Ю. Бутусов
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Лето 2021 года в России стало рекордным по числу авиакатастроф - разбилось 10 самолетов и вертолетов Новость обновлена 27 августа 2021, 19:26
Вертолеты РФ, иллюстративное фото

В РФ сильно упало качество подготовки пилотов и технического персонала

Разбившийся под Пермью бомбардировщик СУ-24 стал десятым российским воздушным судном, которое потерпело крушение за летом 2021 года. Блогер Юрий Бутусов считает, что это говорит об очевидных системных проблемах российской авиации.

"Летом 2021 года в России стал рекордным по числу авиакатастроф — разбилось 10 самолетов и вертолетов, это больше, чем в любой другой стране мира, больше чем во всех странах НАТО вместе взятых. Погибло 52 человека.

Уничтожены 4 боевых самолета и 1 пожарный гидросамолет Минобороны РФ, разбились 1 рейсовый пассажирский самолет, 1 чартерный пассажирский самолет и 1 чартерный пассажирский вертолет, 1 учебный и 1 испытательный самолеты.

1. Су-24 — сегодня, 27.08 разбился в Пермском крае во время перелета в результате неисправности;

2. МиГ-29СМТ — 23.08 сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов в результате неисправности;

3. МиГ-29СМТ — 18.08 разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, 1 человек погиб;

4. Ил-112В — 17.08 разбился в Московской область в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибло;

5. Бе-200 — 14.08 разбился в Турции в результате ошибки пилота, 8 человек погибло;

6. Ми-8 — 12.08 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 8 человек погибло;

7. Су-35 — 31.07 разбился на Сахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов;

8. Ан-28 — 16.07 разбился в Томской области в результате неисправности.

9. Ан-26 — 6.07 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибло.

10. L-410 — 19.06 разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, 4 человека погибло.

Такая серия катастроф показывает очевидные системные проблемы российской авиации. Падение качества подготовки пилотов и технического персонала, причем особенно заметный в военной авиации, слабый технический контроль, широкое применение устаревшей авиатехники и технические проблемы новых самолетов", — написал Бутусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появились фото крушения бомбардировщика СУ-24, который упал под Пермью.

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