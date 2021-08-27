Падение Су-24 в России: появились первые фото

Пилотов СУ-24 должны доставить в больницу

Разбившийся под Пермью бомбардировщик СУ-24 обнаружили в лесу около населенных пунктов. В сети появились первые кадры с места катастрофы.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщают местные СМИ.

Известно, что бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта и потерпел крушение за 90 километров от Перми. Борт упал в лесу.

Спасатели, которых отправили на место происшествия, обнаружили летчиков СУ-24 — они успели катапультироваться. Пилотов должны доставить в больницу. По неподтвержденной информации, у одного из них сломана рука, а другой получил более сильные травмы.

Как сообщили местные жители, бомбардировщик упал вблизи деревни Заполье. Сначала пылающий в небе самолет увидели дети. Также практически сразу были видны два парашютиста. Затем раздался сильный хлопок и пошел черный дым.

Судя по опубликованным кадрам, на месте падения СУ-24 повален лес, а самолет распался на части.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Турции разбился пожарный самолет-амфибия Бе-200 — на месте погибли восемь человек.