Укр

Падение Су-24 в России: появились первые фото

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Падение Су-24 в России: появились первые фото Новость обновлена 27 августа 2021, 18:31
Место крушения СУ-24 под Пермью

Пилотов СУ-24 должны доставить в больницу

Разбившийся под Пермью бомбардировщик СУ-24 обнаружили в лесу около населенных пунктов. В сети появились первые кадры с места катастрофы.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщают местные СМИ.

Известно, что бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта и потерпел крушение за 90 километров от Перми. Борт упал в лесу.

Спасатели, которых отправили на место происшествия, обнаружили летчиков СУ-24 — они успели катапультироваться. Пилотов должны доставить в больницу. По неподтвержденной информации, у одного из них сломана рука, а другой получил более сильные травмы.

Как сообщили местные жители, бомбардировщик упал вблизи деревни Заполье. Сначала пылающий в небе самолет увидели дети. Также практически сразу были видны два парашютиста. Затем раздался сильный хлопок и пошел черный дым.

Судя по опубликованным кадрам, на месте падения СУ-24 повален лес, а самолет распался на части.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Турции разбился пожарный самолет-амфибия Бе-200 — на месте погибли восемь человек.

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