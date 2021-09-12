У Росії розбився пасажирський літак: рятувальники не можуть дістатися до місця падіння
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Літак впав в глухій тайзі, що ускладнює роботу рятувальників.
У Росії в Іркутській області здійснив жорстку посадку пасажирський літак L-410. Місцеві ЗМІ повідомляють, що жертв уникнути не вдалося.
Як повідомляє ТАСС, пригода сталася біля села Казачинське, що на відстані близько 500 кілометрів від Іркутська.
Повідомлення про падіння надійшло близько 23:15 за місцевим часом (18:15 за Києвом), на борту знаходилися два члени екіпажу і 14 пасажирів.
Попередньо розглядаються версії з відмовою двигуна і помилкою пілотів, які намагалися посадити судно в тумані.
Спочатку повідомлялося, що всі пасажири вижили, проте пізніше почали з’являтися повідомлення, що загиблі все ж були.
Зокрема MASH з посиланням на пасажирів повідомив, що загинув один з пілотів.
Пізніше Readovka поінформувала про те, що загинули обидва пілоти та один з пасажирів.
Про трьох загиблих також повідомив РЕН ТВ.
Тим часом в мережі з’явилося перше відео з місця аварії.
Борт зазнав аварії в важкодоступній місцевості, а тому рятувальники зазнають труднощів з тим, щоб дістатися до місця події.
Як повідомлялося раніше, 27 серпня під Перм’ю розбився військовий бомбардувальник Су-24.
В цілому за літо 2021 року в Росії відбулося більше ніж десять авіакатастроф, в яких загинуло 52 людей.
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