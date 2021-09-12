В России потерпел крушение пассажирский самолет: спасатели не могут добраться к месту падения

Самолет упал в глухой тайге, что усложняет работу спасателей.

В России в Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410. Местные СМИ сообщают, что жертв избежать не удалось.

Как сообщает ТАСС, происшествие произошло возле села Казачинское, что на расстоянии около 500 километров от Иркутска.

Сообщение о падении поступило около 23:15 по местному времени (18:15 по Киеву), на борту находились два члена экипажа и 14 пассажиров.

Предварительно рассматриваются версии с отказом двигателя и ошибкой пилотов, которые пытались посадить судно в тумане.

Изначально сообщалось, что все пассажиры выжили, однако позже начали появляться сообщения, что погибшие все же были.

В частности MASH со ссылкой на пассажиров сообщил, что погиб один из пилотов.

Позже Readovka проинформировала о том, что погибли оба пилота и один из пассажиров.

О трех погибших также сообщил РенТВ.

Тем временем в сети появилось первое видео с места аварии.

Борт потерпел крушение в труднодоступной местности, а потому спасатели испытывают трудности с тем, чтобы добраться к месту происшествия.

Как сообщалось ранее, 27 августа под Пермью разбился военный бомбардировщик Су-24.

В целом за лето 2021 года в России произошло более десяти авиакатастроф, в которых погибло 52 человека.