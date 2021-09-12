В России потерпел крушение пассажирский самолет: спасатели не могут добраться к месту падения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 96
Самолет упал в глухой тайге, что усложняет работу спасателей.
В России в Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410. Местные СМИ сообщают, что жертв избежать не удалось.
Как сообщает ТАСС, происшествие произошло возле села Казачинское, что на расстоянии около 500 километров от Иркутска.
Сообщение о падении поступило около 23:15 по местному времени (18:15 по Киеву), на борту находились два члена экипажа и 14 пассажиров.
Предварительно рассматриваются версии с отказом двигателя и ошибкой пилотов, которые пытались посадить судно в тумане.
Изначально сообщалось, что все пассажиры выжили, однако позже начали появляться сообщения, что погибшие все же были.
В частности MASH со ссылкой на пассажиров сообщил, что погиб один из пилотов.
Позже Readovka проинформировала о том, что погибли оба пилота и один из пассажиров.
О трех погибших также сообщил РенТВ.
Тем временем в сети появилось первое видео с места аварии.
Борт потерпел крушение в труднодоступной местности, а потому спасатели испытывают трудности с тем, чтобы добраться к месту происшествия.
Как сообщалось ранее, 27 августа под Пермью разбился военный бомбардировщик Су-24.
В целом за лето 2021 года в России произошло более десяти авиакатастроф, в которых погибло 52 человека.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-