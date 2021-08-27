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У Росії розбився бомбардувальник Су-24: місце аварії зняли з повітря

Автор
А. Дворовенко
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У Росії розбився бомбардувальник Су-24: місце аварії зняли з повітря Новина оновлена 27 серпня 2021, 18:00
Бомбардувальник СУ-24

Бомбардувальник впав у лісистій місцевості

Під російської Перм’ю розбився бомбардувальник СУ-24. За попередньою інформацією, у літака відмовила техніка, проте пілотам вдалося катапультуватися.

Про це у п’ятницю, 27 серпня, повідомляє "Інтерфакс".

Відомо, що літак зазнав аварії у Верещагінському районі, між селами Кривчани і Сепич. Як пише Telegram-канал Mash, на місці аварії пролунав вибух, після чого очевидці побачили дим і двох парашутистів.

Пізніше прес-служба Центрального військового округу повідомила, що бомбардувальник СУ-24 прямував на авіаремонтне підприємство на плановий ремонт, однак за 95 кілометрів на захід від Пермі розбився.

Також відомо, що бомбардувальник впав в лісистій місцевості, не зачепивши житлових будинків та інших об’єктів інфраструктури. На місце події відправили вертоліт рятувальників, щоб евакуювати льотчиків.

Місце катастрофи СУ-24 зняли з повітря:

Місце катастрофи СУ-24 під Перм’ю
Місце катастрофи СУ-24 під Перм’ю

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", раніше в Росії розбився новітній військовий літак Іл-112В. На судні сталося загоряння у двигуні, внаслідок чого він зазнав краху. Під час авіакатастрофи поблизу аеродрому Кубинка в Підмосков’ї загинули три людини.

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