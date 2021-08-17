Укр

В Подмосковье разбился новейший военный самолет РФ: видео момента падения и первые детали

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
929
В Подмосковье разбился новейший военный самолет РФ: видео момента падения и первые детали Новость обновлена 17 августа 2021, 12:49
Катастрофа Ил-112В в Подмосковье

По неподтвержденной информации, весь экипаж разбившегося самолета погиб.

В Подмосковье потерпел крушения новейший военно-транспортный самолет РФ — Ил-112В. По предварительным данным, на судне произошло возгорание в двигателе.

Соответствующие кадры сегодня, 17 августа, опубликовал канал Baza в Telegram.

Сообщается, что военное судно упало во время тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром Кубинка. Судя по кадрам, у новейшего самолета загорелся двигатель, после чего он потерпел крушение.

По неподтвержденной информации российских СМИ, весь экипаж разбившегося Ил-112В погиб. На борту находились три человека.

Как сообщил Telegram-канал Mash, за штурвалом разбившегося в Подмосковье самолёта был Николай Куимов — летчик-испытатель, герой России.

По информации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), авария военно-транспортного самолета Ил-112В произошла в лесополосе. Для ее расследования будет создана специальная комиссия.

Также в ОАК сообщили, что новый самолет Ил-112В прибыл из Воронежа в Москву для участия в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Это событие назвали важнейшим для всего российского самолетостроения. 

"Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", — добавили в ОАК.

Напомним, 28 июня под Коломыей потерпел крушения самолет с туристами. Погибли четыре человека — вместе с Игорем Табанюком разбились трое 20-летних пассажиров-иностранцев.

Также "Телеграф" сообщал, что семье, на чей дом упал самолет Игоря Табанюка, собирают на новое жилье. А родственники погибшего говорят, что Табанюк перед смертью получал угрозы, и уверены, что авиакатастрофа — не следствие несчастного случая.

"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет