В Подмосковье разбился новейший военный самолет РФ: видео момента падения и первые детали

По неподтвержденной информации, весь экипаж разбившегося самолета погиб.

В Подмосковье потерпел крушения новейший военно-транспортный самолет РФ — Ил-112В. По предварительным данным, на судне произошло возгорание в двигателе.

Соответствующие кадры сегодня, 17 августа, опубликовал канал Baza в Telegram.

Сообщается, что военное судно упало во время тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром Кубинка. Судя по кадрам, у новейшего самолета загорелся двигатель, после чего он потерпел крушение.

По неподтвержденной информации российских СМИ, весь экипаж разбившегося Ил-112В погиб. На борту находились три человека.

Как сообщил Telegram-канал Mash, за штурвалом разбившегося в Подмосковье самолёта был Николай Куимов — летчик-испытатель, герой России.

По информации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), авария военно-транспортного самолета Ил-112В произошла в лесополосе. Для ее расследования будет создана специальная комиссия.

Также в ОАК сообщили, что новый самолет Ил-112В прибыл из Воронежа в Москву для участия в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Это событие назвали важнейшим для всего российского самолетостроения.

"Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", — добавили в ОАК.

Напомним, 28 июня под Коломыей потерпел крушения самолет с туристами. Погибли четыре человека — вместе с Игорем Табанюком разбились трое 20-летних пассажиров-иностранцев.

Также "Телеграф" сообщал, что семье, на чей дом упал самолет Игоря Табанюка, собирают на новое жилье. А родственники погибшего говорят, что Табанюк перед смертью получал угрозы, и уверены, что авиакатастрофа — не следствие несчастного случая.