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В США произошла авиакатастрофа: есть жертвы

В США произошла авиакатастрофа: есть жертвы
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф

На севере Калифорнии в США 1 августа произошла авиакатастрофа

По информации Associated Press, на борту находилось 4 человек, и все они погибли.

Согласно данным полиции, катастрофа с вертолетом  Robinson R66 произошло в 13:15 (в 23:15 вечера по киевскому времени) близ города Сакраменто. На данный момент копы не оглашают ни вероятную причину трагедии, ни имена жертв. Сейчас на месте работают сотрудники Федерального авиационного управления и Национального совета США по безопасности на транспорте.

Напомним, что 28 июля на Прикарпатье близ села Шепаровцы Коломыйского района легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом, в результате чего произошел взрыв и пожар. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека. 

Один из них - Игорь Табанюк. Он был профессиональным летчиком, инструктором и частично владел аэродромом малой авиации в Коломые. Летчик неоднократно участвовал в телепередачах и сюжетах на ТВ в качестве одного из самых опытных пилотов страны. У него остались жена и сын.

 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Авиакатастрофа, США, Калифорния, Жертвы, Вертолет, Крушение.
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