В США произошла авиакатастрофа: есть жертвы

На севере Калифорнии в США 1 августа произошла авиакатастрофа.

По информации Associated Press, на борту находилось 4 человек, и все они погибли.

Согласно данным полиции, катастрофа с вертолетом Robinson R66 произошло в 13:15 (в 23:15 вечера по киевскому времени) близ города Сакраменто. На данный момент копы не оглашают ни вероятную причину трагедии, ни имена жертв. Сейчас на месте работают сотрудники Федерального авиационного управления и Национального совета США по безопасности на транспорте.

Напомним, что 28 июля на Прикарпатье близ села Шепаровцы Коломыйского района легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом, в результате чего произошел взрыв и пожар. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека.

Один из них - Игорь Табанюк. Он был профессиональным летчиком, инструктором и частично владел аэродромом малой авиации в Коломые. Летчик неоднократно участвовал в телепередачах и сюжетах на ТВ в качестве одного из самых опытных пилотов страны. У него остались жена и сын.