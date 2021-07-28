На Прикарпатье самолет рухнул на жилой дом, есть погибшие (фото)

На Прикарпатье близ села Шепаровцы Коломыйского района в среду, 28 июля, легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом, в результате чего произошел взрыв и пожар. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека.

Об этом сообщили в облуправлении ГСЧС.

Авиакатастрофа произошла около 13:40. По неизвестным причинам легкомоторный самолет с пассажирами на борту потерпел крушение и упал на жилой дом. В результате, произошел взрыв с последующим пожаром.

На месте работает три бригады спасателей, которым на момент выхода новости удалось локализовать огонь. По предварительной информации, на борту самолета находилось 4 человека - все они погибли.

Подробности случившегося читайте на сайте "Телеграф" позже.

Напомним, 26 июля командование самолета авиакомпании Belavia, который летел из Минска в курортную Анталию, подало сигнал бедствия. Оказалось, у воздушного судна отказал двигатель, и потребовалась экстренная посадка.