Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Пассажиров не было в списках, а от автобуса "отвалилось" колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчанки
Пассажиров не было в списках, а от автобуса "отвалилось" колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчанки
Оккупанты более десятка раз обстреляли позиции ВСУ - два украинских бойца получили ранения
Оккупанты более десятка раз обстреляли позиции ВСУ - два украинских бойца получили ранения
Самолет "Минск - Анталия" с туристами на борту подал сигнал бедствия и быстро снижается: подробности
Самолет "Минск - Анталия" с туристами на борту подал сигнал бедствия и быстро снижается: подробности
Пентагон опубликовал уникальное видео с самолетом, предназначенным для "конца света"
Пентагон опубликовал уникальное видео с самолетом, предназначенным для "конца света"

Самолет "Минск - Анталия" с туристами на борту подал сигнал бедствия и быстро снижается: подробности

Самолет "Минск - Анталия" с туристами на борту подал сигнал бедствия и быстро снижается: подробности
11:24 Сегодня Телеграф

26 июля командование самолета авиакомпании Belavia, который летел из Минска в курортную Анталию, подало сигнал бедствия. 

Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на проверенные источники в авиадиспетчерских службах.

По информации росСМИ,  Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью спустя час полета.

На момент выхода новости известно, что воздушное судно быстро снижается и должно совершить аварийную посадку в аэропорту российского Воронежа. 

Сообщается, что данный самолет с бортовым номером EW-455PA Belavia приобрела всего 5 лет назад и никаких ЧП с ним ранее не происходило.

Напомним, под Хабаровском в РФ разбился легкомоторный самолет с опытным пилотом, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Также "Телеграф" сообщал, что в Сети появилось уникальное видео, снятое во время дозаправки самолета Boeing E-4B, которую осуществляют прямо в воздухе.  E-4B - так называемый "самолет судного дня" или "конца света", который предназначен для президента США на случай, если в мире начнется ядерная война или угроза подобного масштаба. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 307

Все по теме:

Туристы, Самолет, Минск, Анталия, Boeing 737, Сигнал бедствия, Белавиа, ЧП в небе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
02 Коронавирус "бьет по мозгам": ученые пришли к неутешительным выводам
03 Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
04 Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским
05 В Минздраве заговорили о предоставлении "льгот" вакцинированным украинцам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смертельное ДТП в Киеве: пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса (видео)
Смертельное ДТП в Киеве: пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса (видео)
Сегодня на дорогах Харькова, Кропивницкого и двух областей заработают камеры ПДД: подробности
Сегодня на дорогах Харькова, Кропивницкого и двух областей заработают камеры ПДД: подробности
Отдыхающим на заметку: в Турции резко ухудшилась ситуация с Covid-19
Отдыхающим на заметку: в Турции резко ухудшилась ситуация с Covid-19
Немного будет штормить: прогноз магнитных бурь на август
Немного будет штормить: прогноз магнитных бурь на август
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь