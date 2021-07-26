Самолет "Минск - Анталия" с туристами на борту подал сигнал бедствия и быстро снижается: подробности

26 июля командование самолета авиакомпании Belavia, который летел из Минска в курортную Анталию, подало сигнал бедствия.

Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на проверенные источники в авиадиспетчерских службах.

По информации росСМИ, Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью спустя час полета.

На момент выхода новости известно, что воздушное судно быстро снижается и должно совершить аварийную посадку в аэропорту российского Воронежа.

Сообщается, что данный самолет с бортовым номером EW-455PA Belavia приобрела всего 5 лет назад и никаких ЧП с ним ранее не происходило.

Напомним, под Хабаровском в РФ разбился легкомоторный самолет с опытным пилотом, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Также "Телеграф" сообщал, что в Сети появилось уникальное видео, снятое во время дозаправки самолета Boeing E-4B, которую осуществляют прямо в воздухе. E-4B - так называемый "самолет судного дня" или "конца света", который предназначен для президента США на случай, если в мире начнется ядерная война или угроза подобного масштаба.