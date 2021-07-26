В Воронеже не сели: Boeing 737, летевший в Турцию на одном двигателе, отправили в Москву

В московском аэропорту "Домодедово" 26 июля около полудня экстренно сел самолет с туристами авиакомпании Belavia, который направлялся из Минска в Анталью, но через час полета подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя.

По информации росСМИ, на борту возникла нештатная ситуация: экипаж вышел на связь с диспетчерами и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, который вскоре отказал.

ЧП произошло над Воронежем и пилоты запросили разрешение сесть в местном аэропорту. Впрочем, по неизвестным причинам Boeing 737 пришлось лететь в столицу.

Сообщается, что посадку воздушное судно совершило успешно на одном двигателе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сети появилось уникальное видео, снятое во время дозаправки самолета Boeing E-4B, которую осуществляют прямо в воздухе. E-4B - так называемый "самолет судного дня" или "конца света", который предназначен для президента США на случай, если в мире начнется ядерная война или угроза подобного масштаба.