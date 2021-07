Пентагон опубликовал уникальное видео с самолетом, предназначенным для "конца света"

В Сети появилось уникальное видео, снятое во время дозаправки самолета Boeing E-4B, которую осуществляют прямо в воздухе.

E-4B - так называемый "самолет судного дня" или "конца света", который предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай, если в мире начнется ядерная война или угроза подобного масштаба.

Уникальное видео, снятое с высоты птичьего полета, опубликовал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби у себя в Twitter.

"Дозаправка в середине полета просто никогда не устаревает. Боже мой, для этого нужны навыки! Отличные полеты этих экипажей. Большое спасибо", - написал военный у себя на странице.

An E-4B refuel mid-flight simply never gets old. My goodness, the skills it takes! Great flying by these aircrews. Thank you so much. pic.twitter.com/ZRxXPOd84O

— John Kirby (@PentagonPresSec) July 26, 2021