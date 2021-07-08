Российский военный самолет сорвал пресс-конференцию лидеров Литвы и Испании (видео)

В четверг, 8 июля, на военной базе НАТО в Шауляе (Литва) должна была состояться пресс-конференция президента Литвы Гитанаса Науседы и пресьер-министра Испании Педро Санчеса, однако она была сорвана провокацией российской военной авиации.

Об этом сообщает сайт испанской газеты "El Mundo".

Санчес и Науседа посещали военную базу, на которой служат 134 испанских военных.

Во время мероприятия прозвучал сигнал "Alfa", который обозначает тревогу. В результате этого пресс-конференцию пришлось прервать, так как она проходила в ангаре с испанскими истребителями. которым пришлось срочно подниматься в небо.

Все дело в том, что военная база зафиксировала неопознанный российский самолет без плана полета, который не отзывался на обращения диспетчеров, и именно на его перехват подняли два истребителя.

Как сообщают испанские СМИ, это обычная практика российской авиации. Самолет летел над Балтийским морем, но без идентификации и без какой-либо предварительной связи с диспетчерскими вышками. Во многих случаях эти маневры вынуждают корректировать воздушные маршруты гражданской авиации.

Также в связи с визитом лидеров Испании и Литвы планировался показательный вылет истребителей, но из-за реальной угрозы с российской стороны, планы пришлось изменить.

Позже Санчес заявил что это является "реальным подтверждением" важности испанского присутствия в Балтийском регионе.

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