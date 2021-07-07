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Украина получила важных союзников в вопросе вступления в НАТО и ЕС

Украина получила важных союзников в вопросе вступления в НАТО и ЕС
11:28 Сегодня Телеграф Президент Украины

Украине нужно понимание того, что она может принести евроатлантическому сообществу, и так она сможет сблизиться с ЕС и НАТО.

Об этом в среду, 7 июля, на Международной конференции по вопросам реформ в Украине заявил Президент Литвы Гитанас Науседа

Также он отметил, что на фоне пандемии и российской агрессии, Киев демонстрирует готовность проводить реформы. О важности процесса реформ говорил на открытии конференции и Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская сторона будет делать все для ускорения темпов реформ, среди которых  годовые национальные программы под эгидой Украина-НАТО.

"Уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу - к интеграции с альянсом", - сказал глава украинского государства. 

Зеленский в Литве: чем Вильнюс важен для Украины и как она должна вести себя с ЕС

Также в рамках 4-й Международной конференции в Вильнюсе Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Литвы Габриелюс Ландсбергис и Польши Збигнев Рау подписали новые документы Люблинского треугольника. Речь идет о дорожной карте дальнейшего взаимодействия, Декларации про европейское наследие и общие ценности, а также план общих действий по противодействию дезинформации. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Украина, ЕС, НАТО, Владимир Зеленский.
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