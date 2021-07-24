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Под Хабаровском разбился легкомоторный самолет с опытным пилотом, никто не выжил (фото)

Под Хабаровском разбился легкомоторный самолет с опытным пилотом, никто не выжил (фото)
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф Tecnam P2002 "Sierra"

Частный самолет Tecnam P2002 Sierra местного аэроклуба разбился под Хабаровском, Россия. Крушение произошло в районе аэродрома "Калинка". 

Об этом сообщает Интерфакс. 

Погибли 2 человека - водитель и пассажир легкомоторного самолета. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте начали уголовное дела. Предварительно рассматривают три версии - ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность. 

крушение самолета

(Фото: LIFE SHOT)

При крушении один человек выжил - с травмами женщину доставили в больницу в Хабаровске, у нее были сломаны ноги и повреждены внутренние органы. Пострадавшая скончалась. 

В Телеграм-канале LIFE SHOT сообщают, что умершая в больнице - Татьяна Новиковская, пилот самолета. Она была президентом Федерации авиационного спорта Дальнего Востока и летным инструктором. Общее количество лётных часов - более 5 тысяч. 

Новиковская

(Фото: LIFE SHOT)

Ранее "Телеграф" писал про крушение самолета с 45 пассажирами в Сомали. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Авиакатастрофа, Россия, Самолет, Хабаровск.
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