Под Хабаровском разбился легкомоторный самолет с опытным пилотом, никто не выжил (фото)

Частный самолет Tecnam P2002 Sierra местного аэроклуба разбился под Хабаровском, Россия. Крушение произошло в районе аэродрома "Калинка".

Об этом сообщает Интерфакс.

Погибли 2 человека - водитель и пассажир легкомоторного самолета. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте начали уголовное дела. Предварительно рассматривают три версии - ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность.

(Фото: LIFE SHOT)

При крушении один человек выжил - с травмами женщину доставили в больницу в Хабаровске, у нее были сломаны ноги и повреждены внутренние органы. Пострадавшая скончалась.

В Телеграм-канале LIFE SHOT сообщают, что умершая в больнице - Татьяна Новиковская, пилот самолета. Она была президентом Федерации авиационного спорта Дальнего Востока и летным инструктором. Общее количество лётных часов - более 5 тысяч.

(Фото: LIFE SHOT)

Ранее "Телеграф" писал про крушение самолета с 45 пассажирами в Сомали.