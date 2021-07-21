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В Сомали разбился пассажирский самолет: на борту было 45 человек (фото)

В Сомали разбился пассажирский самолет: на борту было 45 человек (фото)
12:37 Сегодня Телеграф

На юге Сомали потерпел крушение пассажирский самолет, на борту лайнера находилось 45 человек, их судьба не известна. Об этом в среду, 21 июля,  пишет издание Goobjoog News

По информации издания, самолет вылетел из столицы Кении Найроби и потерпел крушение при посадке в аэропорту города Эль-Вак.

Исходя из обнародованного фото крушения, самолет выехал за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы.  

Региональные власти сообщили, что на борту было 45 человек. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее мы писали о том, что на юге Филиппин в Барангае потерпел крушение военный самолет С-130. На его борту находилось 85 человек.

Шестеро человек погибли вследствие крушения военного самолета неподалеку от взлетно-посадочной полосы в Абудже, столице Нигерии.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Сомали, Самолет, Крушение, Новости мира.
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