В Сомали разбился пассажирский самолет: на борту было 45 человек (фото)

На юге Сомали потерпел крушение пассажирский самолет, на борту лайнера находилось 45 человек, их судьба не известна. Об этом в среду, 21 июля, пишет издание Goobjoog News.

По информации издания, самолет вылетел из столицы Кении Найроби и потерпел крушение при посадке в аэропорту города Эль-Вак.

Исходя из обнародованного фото крушения, самолет выехал за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы.

Региональные власти сообщили, что на борту было 45 человек. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее мы писали о том, что на юге Филиппин в Барангае потерпел крушение военный самолет С-130. На его борту находилось 85 человек.

Шестеро человек погибли вследствие крушения военного самолета неподалеку от взлетно-посадочной полосы в Абудже, столице Нигерии.