Самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах: жуткие кадры с места ЧП

На юге Филиппин в Барангае потерпел крушение военный самолет С-130. На его борту находилось 85 человек.

Об этом сообщает Wionews.com.

О точном количестве жертв пока неизвестно. На данный момент спасено 40 человек, и в этом районе уже началась поисково-спасательная операция по спасению оставшихся в самолете людей.

Генерал Вооруженных сил страны Сирилито Собехана выразил надежду, что остальных членов экипажа также удастся спасти.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти больше жизней", - сказала Собехана.

Пока неизвестна причина падения самолета. Известно только, что самолет разбился, когда пытался приземлиться на острове Холо в провинции Сулу.

Большинство пассажиров в самолете были недавними выпускниками начальной военной подготовки и их перевозили для отправки на остров в составе совместной оперативной группы по борьбе с терроризмом в регионе с преимущественно мусульманским населением.

Напомним, 19 июня в Кемеровской области России из-за отказа двигателей потерпел крушение самолет Л-410 (Let L 410 "Turbolet"), в котором летели спортсмены-парашютисты.